RTL verkündet es selbst – zum Jahresende wird es deutlich

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu, da durchstöbert der ein oder andere gerne mal seine Bildergalerie nach den Highlights der letzten 365 Tage. Auch bei RTL gab es im letzten Jahr viele spannende Ereignisse.

Der Abschied der RTL-Urgesteine Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben, die Übertragung der Europameisterschaft, das 25-jährige Jubiläum oder das TV-Comeback von Stefan Raab. All das ist nur ein kleiner Ausschnitt der zahlreichen Highlights. Bei all den Großereignissen schauen die Verantwortlichen natürlich auch genau auf die Zahlen.

RTL zündet Zahlen-Feuerwerk

An Silvester können es die Verantwortlichen bei RTL so richtig krachen lassen, denn es gibt Grund zum Jubeln. 2024 hat dem Privatsender in vielen Bereichen erfreuliche Zahlen beschert, wie nun aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Hier ein paar eindrucksvolle Beispiele.

Eigenen Angaben zufolge legt RTL Television als einziger großer privater TV-Sender in allen relevanten Zielgruppen im Vorjahresvergleich zu. Der Sender erreicht 9,6 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen (+0,2 Prozentpunkte), 8,1 Prozent beim Gesamtpublikum (+0,2) und knackt mit 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen (+0,1) als einziger Sender die 10-Prozent-Marke. RTL verbucht damit sein stärkstes Jahr seit vier Jahren bei 14-59 und 3+ sowie sein stärkstes Jahr seit drei Jahren bei 14-49. Damit lässt der Sender die direkte Konkurrenz ProsiebenSat1. klar hinter sich.

Ebenfalls stolz ist man auf den Abonennten-Zuwachs bei RTL+. Hier wurden neue Nutzungsrekorde in allen relevanten Zielgruppen erreicht. Der Streamingdienst erzielt insgesamt ein Nutzungsvolumen von 597 Millionen Stunden – ein Wachstum von 68,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit 443 Millionen Stunden Nutzungsvolumen bei den 14- bis 49-Jährigen (+ 63 % vs. Vorjahr) und 151 Mio. Stunden bei den 14- bis 29-Jährigen (+ 26 % vs. Vorjahr) ist RTL+ die klare Nummer 1 aller von der AGF gemessenen Anbieter. Das Angebot wird also gut und gerne von den Verbrauchern konsumiert.

Ein Rekord nach dem anderen

Im Oktober 2024 freute sich RTL+ über einen besonders großen Erfolg. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde das höchste Nutzungsvolumen aller Anbieter (52 Mio. Stunden) seit Start der Messung im Januar 23 gemessen. Zu verdanken war das wohl dem Comeback von Stefan Raab, dessen Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ auf RTL+ Premiere feierte.

Auch das VOX-Angebot bei RTL+ kann sein erfolgreichstes Jahr aller Zeiten verbuchen und erreicht im Nutzungsvolumen eine Steigerung von 23,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen gegenüber dem Vorjahr.

Im Streaming kommen 18 der 25 erfolgreichsten privaten Programmmarken des Jahres von der RTL-Gruppe. Erfolgreichste Programmmarke ist „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, gefolgt von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“.