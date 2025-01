RTL-Star Paul Janke: Süße Liebesbotschaft an seinen „wichtigsten Menschen“

Er wurde im Jahr 2012 bei RTL durch die TV-Show „Der Bachelor“ bekannt und buhlte um die Herzen zahlreicher Frauen. Seitdem hat sich Paul Janke (43) eine große Fangemeinde aufbauen können, was sich an seinen knapp 160.000 Followern bei Instagram zeigt.

Ein ganz besonderer Mensch an seiner Seite begleitet den charmanten Hamburger aber schon viel länger – genauer gesagt, seit er das Licht der Welt erblickte. Ihr widmete der frühere Fußballer eine ganz persönliche emotionale Liebesbotschaft auf Instagram.

RTL-Star Paul Janke teilt rührende Worte an seinen „wichtigsten Menschen“

Die Rede ist von seiner älteren Schwester Anna. Zu ihr hat Paul ein sehr inniges Verhältnis. So verbringen die beiden Hanseaten oft gemeinsame Urlaube und Zeit miteinander. Regelmäßig ziert die Blondine das Instagramprofil des ehemaligen Bachelors.

++ Auch interessant: „Wer wird Millionär“-Kandidat kälter als Eis: Jauch bleibt die Spucke weg ++

Zusammen mit ihren Dobermännern vor dem Tannenbaum beim gemeinsamen besinnlichen Weihnachtsfest oder an einem lauen Sommerabend beim Bruce Springsteen Konzert – ganz unterschiedliche Schnappschüsse teilt Paul dabei mit seinen Followern.

Paul Janke und Anna: Ein Band fürs Leben

Der aktuelle Post sticht jedoch besonders hervor: Hier steht wirklich Anna im Mittelpunkt. Mit rührenden Worten drückt Paul aus, wie unendlich wichtig sie ihm ist. Er feiert nicht nur ihren Geburtstag, sondern auch die Liebe und Verbundenheit, die sie teilen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So richtet er unter anderem diese herzerwärmenden Zeilen an seine Schwester: „Ich möchte unseren Eltern von Herzen danken, dass sie mir eine Schwester wie dich geschenkt haben. Du bist nicht nur meine Schwester, sondern auch mein größter Support und der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich bin so unendlich dankbar, dich an meiner Seite zu haben.“

Schlussendlich zeigt sich: Trotz all der öffentlichen Aufmerksamkeit und des Rampenlichts bleibt für Paul Janke eines immer unverändert: Die Bedeutung von echten, tiefen Verbindungen und seiner Konstanten im Leben, Anna.