RTL-Star Roberta Bieling: Mutprobe ihrer Tochter sorgt für Begeisterung – „Hammeraktion!“

Der private TV-Sender RTL ging am 2. Januar 1984 in Deutschland auf Sendung. Damals hieß der Sender RTL plus. Die Abkürzung „RTL“ leitet sich aus der Bezeichnung „Radio Television Luxembourg“ ab. Der TV-Sender entstand als Ableger des deutschsprachigen Radioprogramms „Radio Luxemburg“.

RTL: So fing beim Sender alles an

RTL: So fing beim Sender alles an

Gänsehautmoment bei RTL-Moderatorin Roberta Bieling! Die 47-Jährige postet auf Instagram einen sehr privaten Moment, den sie mit einem ihrer drei Kinder und ihrem Ehemann Martin Gradl teilt. Doch das ist nichts für schwache Nerven!

So viel Mut haben sicherlich die wenigsten Kinder. Nicht nur RTL-Star Roberta Bieling ist stolz auf ihre Tochter. Auch die Fans haben mächtig Respekt vor dieser Aktion.

RTL-Star Roberta Bieling filmt Mutprobe ihrer Tochter

„Seht hier in 23 Sekunden, was in Wirklichkeit 90 Minuten gedauert hat. Ich habe mich das selbst früher nie getraut, aber meine mutige kleine Tochter wollte es heute wissen! Respekt!“, schreibt sie unter ihrem neusten Instagram-Video. Und das hat es wirklich in sich. Denn ihre Tochter zieht sich selbst einen lockeren Milchzahn.

-----------------------------

Das ist RTL-Star Roberta Bieling:

Roberta Bieling wurde am 27. Februar 1975 in Bochum geboren

Seit 2006 moderiert sie das Erfolgs-Programm „Punkt 12“ abwechselnd mit Katja Burkard

Seit September 2019 ist sie auch im Frühmagazin „Guten Morgen Deutschland“ zu sehen

Roberta Bieling ist mit dem RTL-Redaktionsleiter Martin Gradl verheiratet und hat drei Kinder

-----------------------------

Wer jetzt an den Schnur-und-Türklinken-Trick denkt, ist auf der ganz falschen Spur. Die Kinder der heutigen Zeit benutzen zwar auch einen Faden, aber der wird prompt an ein ferngesteuertes Auto gebunden. Als die Tochter der Moderatorin soweit ist, bewegt sie den Steuerknopf selbstbewusst nach vorne und das kleine Auto fährt los. Zack! Der Zahn ist draußen.

Roberta Bieling begeistert ihre Fans mit dieser mutigen Aktion ihrer Tochter. (Archivfoto) Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

RTL-Star Roberta Bieling: Fans ziehen den Hut vor so viel Mut

Nicht nur die Mama ist stolz: Auch RTL-Redaktionsleiter Martin Gradl, Papa der Kleinen, hat Respekt vor diesem Mut. Einige Fans von Roberta Bieling kommentieren ebenfalls, wie toll sie diese Aktion finden.

Hier einige Auszüge:

„Super. Da sind sie, die toughen Mädchen. Das hätte keiner von meinen drei Jungs sich damals getraut.“

„Hammer Aktion!“

„Das war die erste Mutprobe. Mal sehen, was jetzt kommt .Toll gemacht.“

„Ui, das probieren wir hier heute auch gleich mal aus.“

-----------------------------

Mehr Promi/TV News:

-----------------------------

Einer Kollegin von Roberta Bieling passierte jetzt ein peinlicher Faux-Pas vor laufender Kamera. Mehr dazu, erfährst du hier.