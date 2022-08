GNTM-Star Rebecca Mir posiert halbnackt – SO hast du sie noch nie gesehen

Das sind die bisherigen Gewinnerinnen von „Germany's Next Topmodel“.

Bei diesem Schnappschuss von GNTM-Star Rebecca Mir müssen ihre Follower gleich zweimal hinsehen. So sieht man das Model sonst nie!

Ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes stellt die einstige GNTM-Finalistin ihre heißen Kurven zur Schau. Die Augen ihrer Fans bleiben dabei an einem ganz bestimmten Körperteil kleben.

GNTM-Star Rebecca Mir teilt Erinnerungsfoto aus der Karibik

Der Sommer läuft auf Hochtouren: Temperaturen über 30 Grad, die Ferienorte sind ausgebucht und die Badeseen längst überfüllt. Das Netz wird unterdessen wie jedes Jahr zu dieser Zeit mit Urlaubsfotos und Bikini-Bildern geflutet.

Das ist Rebecca Mir:

Bekannt wurde sie durch die ProSieben-Castingshow „Germany's Next Topmodel“, an der sie 2011 teilnahm

Rebecca Mir belegte damals den zweiten Platz – Gewinnerin der Staffel war Jana Beller

Seit 2012 moderiert sie das ProSieben-Magazin „taff“

Im selben Jahr nahm sie an der RTL-Show „Let's Dance“ teil, wo sie ihren heutigen Ehemann Massimo Sinató kennenlernte

Auch Rebecca Mir zeigt bei Instagram, wie sexy sie den Sommer verbringt. Die ProSieben-Moderatorin hat es offensichtlich für einen Model-Job nach Tulum (Mexiko) verschlagen. „Bitte bringt mich zurück“, schreibt sie zu ihrem heißen Schnappschuss.

Ex-GNTM-Kandidatin Rebecca Mir zieht mit ihrem neuen Post alle Blicke auf sich. Foto: IMAGO / Future Image

Ex-GNTM-Kandidatin Rebecca Mir präsentiert ihre Locken – „So schön“

In einem strahlend türkisblauen Bikini posiert die 30-Jährige vor der Kamera. Auf ihren Lippen trägt sie ein breites Grinsen. Bei diesem Anblick wird ihr Mann Massimo Sinató direkt schwach. „Mein Gott, bist du schön“, kommentiert er unter das Foto seiner Frau.

Doch was noch mehr Blicke auf sich ziehen dürfte als Rebeccas Traumfigur, ist ihre neue Frisur. Nach langer Zeit zeigt sich die GNTM-Bekanntheit endlich wieder einmal mit ihrer Naturmähne. Während sie ihr Haar normalerweise geglättet oder gewellt trägt, präsentiert sie nun ihre Lockenpracht. „So schöne Locken“, staunt eine Followerin. Eine andere Dame fügt hinzu: „Ich finde, deine Locken stehen dir. Solltest du öfter mal tragen.“

Dieser Meinung schließen sich noch viele weitere Fans an und betonen, wie schön sie die Locken an Rebecca Mir finden. Gut möglich also, dass wir den GNTM-Star bald auch mal mit Wuschelfrisur im „taff“-Studio zu sehen bekommen.