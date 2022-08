Michael Wendler und Laura Müller ergreifen die Flucht – „Passen Sie auf Ihre Kinder auf!“

Und schon wieder schließt sich eine Tür für Michael Wendler. Seitdem der Schlagersänger Verschwörungstheorien in den sozialen Medien streut, scheinen sich alle Personen – bis auf seine Ehefrau Laura Müller – von ihm abzuwenden.

Nun wird es jedoch bitterernst für Michael Wendler. Keine Auftritte mehr im deutschen Fernsehen? Das kann der Musiker verkraften. Dass er nun beinah obdachlos geworden wäre, dürfte hingegen selbst dem Wendler eine Warnung sein.

Michael Wendler und Laura Müller müssen in Nacht-und-Nebel-Aktion umziehen

Knapp ein Jahr lang haben Michael Wendler und Laura Müller in ihrer Villa in Cape Coral, eine im Südwesten Floridas gelegene Stadt, gewohnt. Immer wieder hat sich Laura in den vergangenen Monaten am hauseigenen Pool gefilmt – doch damit ist jetzt Schluss.

Die Wendlers haben ihr Zuhause in Florida über Nacht aufgeben müssen. Sie können wohl von Glück reden, dass sie kurzfristig ein neues Haus gefunden haben. Ihre neue Bleibe befindet sich nur 50 Kilometer von der vorherigen Villa entfernt, wie RTL von einem Insider erfahren haben soll.

Michael Wendler und Laura Müller müssen ihr Haus in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verlassen. Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Doch warum haben Laura und Micha ihr geliebtes Heim überhaupt so plötzlich verlassen müssen? Sind es etwa wieder die Schulden des Sängers, die ihm einen Strich durch die Rechnung machen?

Das ist Michael Wendler:

Sein größter Hit „Sie liebt den DJ“ entstand im Jahr 2004

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida (USA)

Im Juni 2020 heiratete er die damals erst 21 Jahre alte Laura Müller

Michael Wendler wurde nach seinen Aussagen bezüglich des Coronavirus' von Instagram gesperrt – er ist weiterhin bei Telegram zu finden

Nachbarn fürchten sich vor Michael Wendler – „Seien Sie vorsichtig“

Nein, die Miete ist laut RTL-Informationen sogar schon bis Ende September bezahlt worden. Doch Michael Wendler kann seiner Vermieterin noch so viel Geld zahlen, seinen Ruf stellt er damit trotzdem nicht wieder her.

Mittlerweile hat es sich selbst in der Nachbarschaft in Florida herumgesprochen, welche Inhalte die Wendlers im Netz mit der Öffentlichkeit teilen. Lauras Nacktbilder bei OnlyFans und Michas absurden Telegram-Beiträge schockieren die Gemeinde, weshalb diese nun gegen die Zwei vorgegangen ist.

RTL liegen Bilder von Flyern vor, die in der Nachbarschaft verteilt worden sind. Darauf sind Telegram- sowie OnlyFans-Screenshots des Paares zu sehen. „Das ist Ihr Nachbar Michael Wendler. Er teilt auf seinem Telegram-Kanal pornografisches Zeug wie dieses von jungen, unmündigen Kindern und andere seltsame Dinge von QAnon. Seien Sie vorsichtig und passen Sie auf Ihre Kinder auf!“, heißt es in dem anonymen Schreiben.

Zu einem erotischen Foto von Laura Müllers Account schreibt der Verfasser: „Und er verkauft seine 28 Jahre jüngere Frau auf OnlyFans mit pornografischem Zeug wie diesem.“

Bei diesem Anblick ist es selbst der Vermieter von Michael Wendler zu bunt geworden. Prompt setzt sie das Ehepaar vor die Tür.