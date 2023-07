RTL benennt Sender um – prompt hagelt es Hohn und Spott! „Nicht deren Ernst“

Programmänderungen sind die Zuschauer von RTL ja mittlerweile gewöhnt. Mal gibt es ein Nachrichten-Spezial oder eine Live-Show geht länger als geplant und verschiebt das restliche Programm nach hinten. Doch die Änderung eines Namens dürften die Zuschauer wohl nicht so schnell verkraften können.

Unter der RTL-Gruppe fallen zahlreiche Sender. Von Nitro, über n-tv, bis hin zu VOX: Für jeden Geschmack und jede Altersgruppe ist etwas dabei. Auch die Kleinsten kommen auf ihre Kosten. Bei Super RTL werden rund um die Uhr Zeichentrickserien und Disney-Formate gezeigt. Doch der Sender für Kinder und Jugendliche steht vor einer großen Veränderung.

RTL bennent bekannten Sender um

Seit April 1995 ist Super RTL auf Sendung. Von Februar 1998 bis Dezember 2013 sowie von April 2014 bis August 2014 war der Sender sogar Marktführer bei den 3- bis 13-Jährigen. Doch nun bricht offiziell eine neue Ära an.

Denn ab sofort fragen Kinder ihre Eltern wohl nicht mehr, ob sie Super RTL schauen dürfen, sondern RTL Super. So heißt der Sender nämlich ab dem 15. August. Nach 28 Jahren müssen sich die Zuschauer also wohl oder übel an diese Umstellung gewöhnen. Im Netz sorgt der neue Name schonmal für Belustigung.

Änderung erntet scharfe Kritik

Doch was steckt hinter dieser plötzlichen Änderung nach fast 30 Jahren? Ganz einfach: Der Kölner Sender will sein Erscheinungsbild nach außen vereinheitlichen. Der Hauptname RTL soll wie bei RTLZWEI vorne stehen. So wurde beispielsweise auch die Mediathek TVNOW in RTL+ umbenannt.

Das Urteil der Zuschauer fällt dabei deutlich aus, wie auf Twitter hervorgeht: