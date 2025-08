Trump verspottet Migranten und verdonnert sie zu Knochenjob: „Von Natur aus“ geeignet

Dass Donald Trump bestrebt ist, die Migration einzudämmen, ist hinlänglich bekannt. Mit höchst umstrittenen Methoden versucht er zudem, die aus seiner Sicht illegalen Einwanderer aus dem Land zu verbannen. Die Bilder von den Razzien aus Los Angeles dürfte noch jeder vor Augen haben. Jetzt legt er in einem Interview mit dem US-Sender CNBC nach. Zuerst hat „ntv“ berichtet.

Demnach seien alle Migranten „von Natur aus“ für einen Job geeignet: Farmarbeit. Laut Trump seien sie unersetzliche Arbeitskräfte für die Landwirtschaft, für andere Berufe hingegen seien sie weniger geeignet. „Wir können nicht zulassen, dass unsere Landwirte niemanden haben. Diese Menschen (…) kann man nicht so einfach ersetzen“, so der Präsident im Interview mit CNBC.

US-Präsident: Migranten können sie Beschwerden nicht erlauben

Menschen aus der „inner city“ könnten diese Arbeit derweil „einfach nicht verrichten“. Im direkten Vergleich könnten sich Migranten Probleme wie Rückenschmerzen, die die Farmarbeit verhindern würden, auch nicht leisten. Etwaige Schwächen dürften Migranten nicht zeigen.

Die Begrifflichkeit „inner city“ ist unterdessen bewusst gewählt. Sie steht für Stadtviertel, in denen vorwiegend Schwarze leben. In der Geschichte der USA wurden Schwarze Menschen durch diskriminierende Gesetze in bestimmte Stadtteile gedrängt und von vielen wirtschaftlichen Chancen ausgeschlossen.

Trump poltert im selben Atemzug gegen Schwarze Bevölkerung

Bis heute sieht man diese Trennung noch: Arme weiße Menschen leben eher auf dem Land, während arme Schwarze Menschen häufiger in Städten wohnen. Doch wegen steigender Lebenshaltungskosten müssen viele von ihnen aus der Innenstadt an den Rand der Stadt ziehen. In der Politik wird der Begriff „inner city“ trotzdem oft benutzt, wenn eigentlich über Schwarze Menschen gesprochen wird – ohne sie direkt zu nennen.

Kritiker werfen Trump immer wieder vor, dass er mit seinen Aussagen rassistische Vorurteile unterstützt. Die Landwirtschaft in den USA war über viele Jahrhunderte eng mit der Ausbeutung schwarzer Menschen verbunden.