RTL-Moderatorin ätzt über prominente Männer: „Selten treu“

Schon lange nimmt sie kein Blatt mehr vor den Mund. RTL-Moderatorin Lola Weippert, die vor allem durch ihre Teilnahme bei „Let’s Dance“ und „Temptation Island“ einem breiten Publikum bekannt wurde, gewährt überraschend private Einblicke in ihr Liebesleben.

Jetzt offenbart die hübsche 28-Jährige im Interview mit der BUNTE, dass auch sie die schmerzhafte Erfahrung des Betrogenwerdens machen musste. Doch Lola bleibt nicht bei den Schatten der Vergangenheit stehen – sie spricht auch über die Schritte, die sie zu einem glücklicheren Ich geführt haben.

RTL: Lola Weippert gesteht: „Ich will keinen Promi“

Ehrlich und offen teilt Lola der BUNTE mit: „Ich war mit allen Ex-Freunden in Paar-Therapie.“ Doch nicht nur das, seit acht Jahren ist sie auch in Einzeltherapie. Ihr Ziel: sich selbst so zu lieben, dass sie ihre Grenzen kennt und einhält. „Ich habe viel mit mir machen lassen. Vor allem von Männern“, gesteht Lola Weippert. Die Therapie hat Lola mehr als nur geholfen. Sie verbesserte die Kommunikation und das Verständnis in ihren Beziehungen.

+++ RTL-Star Lola Weippert platzt endgültig der Kragen – „Geistige Einschränkung“ +++

„Wir nehmen die Welt alle subjektiv wahr“, erklärt sie den Nutzen der gemeinsamen Sitzungen. Jetzt steht sie an einem Punkt, an dem sie genau weiß, was sie will – und nicht mehr will. Auf der Suche nach einem Partner ist Lola nicht mehr. „Ich bin – und darüber bin ich sehr froh – nicht mehr verzweifelt auf der Suche. Ich habe mit mir eine gute Zeit und brauche keinen Mann für ein glückliches Leben“, sagt sie selbstbewusst. Und noch einen Schritt weiter geht sie auf Instagram: „Ich will keinen Promi an meiner Seite“.

Ihre Erfahrung lehrt sie, dass Beziehungen mit Prominenten oft egozentrisch seien und Kompromisslosigkeit bedeuten: „Viele stellen sich das immer so toll vor, einen Promi als Freund zu haben. Ich kann euch sagen: Lohnt sich zu 99 Prozent nicht.“ Noch dazu seien sie „selten treu“.