Kristina Vogel: Mit dem Rollstuhl zu „Let’s Dance“ – „Ein kleiner Traum“

Sie ist eine unfassbar starke Frau und hat ihren Kampfwillen mehr als nur einmal bewiesen. Mittlerweile ist es sechs Jahre her, dass die frühere Bahnradsportlerin Kristina Vogel einen schweren Unfall hatte. Seitdem ist die Olympiasiegerin querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl.

Ihren Optimismus hat Kristina Vogel trotz des schweren Schicksalsschlags niemals verloren. Nun hat die 33-Jährige ein neues Ziel vor Augen, das auf den ersten Blick beinahe unerreichbar wirkt.

Kristina Vogel sieht sich auf dem Tanzparkett

Als Kristina Vogel den „Family & Friends“-Brunch auf der AIDAperla in Hamburg besucht, verrät sie der Zeitschrift „Bild“ von ihrem sehnlichsten Wunsch. Die 33-Jährige gesteht: „Ich möchte unbedingt bei ‚Let’s Dance‘ mitmachen!“ Dieses Vorhaben scheint schon länger in der ehemaligen Profisportlerin zu schlummern.

Bei dem Gedanken an eine Teilnahme an der Show gerät Kristina Vogel sofort ins Schwärmen. Die ehemalige Bahnradsportlerin bekräftigt: „‚Let’s Dance‘ ist die schönste Show, die es momentan im TV gibt. Dort teilzunehmen, ist einer der kleinen Träume, die ich noch habe.“ Vogel argumentiert, dass sie Glitzer möge und sich im Rahmen von Wettbewerben gut behaupten könne.

Die Teilnahme von Kristina Vogel an der nächsten Staffel von „Let’s Dance“ ist keineswegs unrealistisch. In der norwegischen Version der Tanzshow nahm bereits im Jahr 2020 eine Rollstuhlfahrerin teil. Auch die 33-Jährige traut sich die Strapazen der mehrmonatigen RTL-Show zu.

Kristina Vogel zeigt sich selbstbewusst und reflektiert im Interview: „Okay, auf meine Beinarbeit kann ich nicht setzen, dafür bin ich aber im Ausdruck sehr gut. Ich werde mich auch nicht weigern, wenn man mich durch die Luft schleudert, denn die Hälfte meines Körpers macht das eh. Das Schöne am Tanzen ist, dass das jeder für sich selbst interpretieren kann.“ An Mut scheint es Vogel also keineswegs zu fehlen.

Auch „Let’s Dance“-Star Joachim Llambi zeigt sich von Kristina Vogels Idee begeistert und bestätigt der „Bild“: „Das ist eine großartige Idee! Es gibt im deutschen Tanzsportverband sogar Rollstuhltanz, von daher kann sie sich gerne bewerben. Ich würde mich darüber sehr freuen.“ Einer Teilnahme der 33-Jährigen scheint also nichts mehr im Weg zu stehen.