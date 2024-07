„Let’s Dance“-Profi hat nur eine Bitte an RTL – „Mein größter Wunsch“

Die diesjährige Staffel der RTL-Show „Let’s Dance“ ist vorüber und Musiker Gabriel Kelly durfte den Siegerpokal mit nach Hause nehmen. Im Oktober startet die große Live-Tour der beliebten Primetime-Show, bei der die Kandidaten vor einem großen Publikum ihr Können beweisen müssen.

Neben den prominenten Amateurtänzern lebt die RTL-Show von den Fähigkeiten der Profitänzer, die ihren Schützlingen die wöchentlichen Choreografien beibringen. Einer besonderen Beliebtheit erfreute sich Profi Renata Lusin, die seit 2018 an der Tanzshow „Let’s Dance“ teilnahm. Aufgrund ihrer Schwangerschaft musste die Tänzerin dann aus der Show aussteigen, nun hat Lusin jedoch einen sehnlichsten Wunsch.

„Let’s Dance“-Star will zurück aufs Parkett

Ende März war der große Moment gekommen, denn „Let’s Dance“-Star Renata Lusin und ihr Partner Valentin wurden Eltern einer kleinen Tochter. Drei Fehlgeburten hatte die Tänzerin zuvor innerhalb von einem Jahr erlitten, die Freude über den Familienzuwachs reichte dementsprechend bis ins Unendliche.

Über die ersten Monate mit der kleinen Stella berichtet Lusin der Zeitschrift „Bild“ mit ehrlichen Worten: „Muttersein ist einfach wunderschön und überwältigend, aber es ist auch knallhart.“ Alle zwei Stunden muss der „Let’s Dance“-Profi seine Tochter jede Nacht stillen. Nach anfänglichen Problemen funktioniere das Stillen jedoch mittlerweile einwandfrei.

Um sich voll und ganz um ihr Wunschkind kümmern zu können, stieg Renata Lusin nach mehr als fünf Jahren als Profitänzerin bei „Let’s Dance“ aus. Doch in ihr schlummert der sehnlichste Wunsch danach, bald wieder im RTL-Studio tanzen zu dürfen. Die 37-Jährige gesteht: „Mein größter Wunsch ist es, dass mich RTL nächstes Jahr wieder mittanzen lässt. Dafür trainiere ich täglich hart, das wäre einfach fantastisch. Vielleicht nehmen sie mich ja auch als Mama noch einmal.“

Ganz fit ist die Profitänzerin nur drei Monate nach der Geburt von Stella selbstverständlich noch nicht. Der „Let’s Dance“-Star trainiert jedoch langsam wieder für sein Comeback. Bei der großen Live-Tour im Oktober ist Renata Lusin sogar bereits dabei, ihre Mutter passt in der Zeit auf den Nachwuchs auf.

Die Profitänzerin möchte jedoch nichts überstürzen und gesteht: „Ich will natürlich – im Kopf – so schnell wie möglich wieder aufs Parkett, aber ich muss mich zur Ruhe zwingen.“ An Ehrgeiz mangelt es der frischgebackenen Mama auf jeden Fall nicht.