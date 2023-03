RTL-Moderatorin Annika Lau zeigt sich zum ersten Mal „oben ohne“ im TV – „Geht gar nicht“

Seit 2022 sieht man Moderatorin Annika Lau in dem neuen Format „Gala“ vor der Kamera. Für den Fernseh-Ableger des Boulevardmagazins wechselt die 43-Jährige damals von Sat.1 zu RTL. Seither sieht man sie immer samstags um 17.45 Uhr mit verschiedenen prominenten Gästen in dem TV-Magazin.

In jeder Folge von „Gala“ empfängt die RTL-Moderatorin einen anderen Promi auf ihrer Couch. Gemeinsam sprechen sie dann über aktuelle Themen in der Welt der Stars und Sternchen. Doch Annika Lau ist auch für jeden Spaß zu haben. So kommt es, dass sie am 04. März einen Internet-Trend nachmacht und sich dafür „oben ohne“ zeigt.

RTL-Star Annika Lau zeigt sich ohne Schminke

Natürlich zieht die 43-Jährige nicht im TV blank, sondern greift prompt zu den Abschminktüchern. Eigentlich ist die Moderatorin immer top gestylt, wenn sie für ihre Sendung vor der Kamera steht. Doch für eine Tik-Tok Trend zeigt sie sich zum ersten Mal ungeschminkt vor den TV-Zuschauern.

Aktuell kursieren einige Videos im Netz, wo Frauen sich übertrieben viel Make-Up ins Gesicht schmieren. Am Ende sieht das Ergebnis aber immer gut aus. Kann das sein? Annika Lau geht dem auf den Grund und entfernt dafür erstmal die Produkte aus ihrem Gesicht: „Ich war auf jeden Fall noch nie ungeschminkt im deutschen Fernsehen.“

RTL-Moderatorin Annika Lau testet Trend

Normalerweise reichen ein bis zwei Pumpstöße der Foundation, um das Gesicht ebenmäßiger zu machen. Bei dem Trend jedoch braucht es ein vielfaches an Produkt, wie man in dem Instagramvideo unschwer erkennen kann. Letztendlich ist Annika Lau mit dm Ergebnis optisch zufrieden, doch man merkt schon wie viel Schminke man da gerade im Gesicht hat.

Die Zuschauer sind erstmal schockiert über den Trend sich so zuzukleistern. Ein Fan kommentiert beispielsweise: „Weniger ist mehr! Einmal lachen dann fällt der Putz ab. Sorry, aber geht gar nicht. Die Sendung war alles in einem klasse!“ Ein anderer Zuschauer schreibt besorgt: „Von Weitem sieht es ganz ok aus, aber vom Nahem nicht. Ich hatte Sorge um das Oberteil, dass das Make-Up runter tropft!“

