RTL-Moderator in Not: „Plötzlich ist alles schwarz“

Sizilien – die größte Insel des Mittelmeers, ist ein beliebter Urlaubsort für deutsche Touristen. Die italienische Insel lockt mit wunderschöner Natur, tollen Stränden und archäologischen Stätten. Auch RTL-Moderator Simon Beeck befindet sich momentan auf der Sonneninsel Italiens und genießt mit seiner Familie einen entspannten Urlaub.

Der „Punkt 6„-Moderator freute sich sicherlich auf eine Auszeit vom stressigen Berufsalltag und auf lange Spaziergänge. Doch eines Morgens dann der große Schock, der sizilianische Vulkan Ätna ist über Nacht ausgebrochen! So ganz kann der 43-Jährige seinen Job wohl doch nicht zu Hause lassen, er berichtet in einer Videobotschaft an RTL: „Man guckt aus dem Fenster und plötzlich ist alles schwarz.“ Mit so einem Ereignis hat der Moderator bestimmt nicht gerechnet!

Simon Beeck: Alles voller Asche

RTL-Moderator Beeck berichtet weiter, dass sich ein Ascheregen über die gesamte Insel gelegt hat. Er demonstriert in seiner Videobotschaft, wie Pool, Auto und Boden von schwarzem Staub bedeckt sind. Er und seine Familie mussten zunächst die Handfeger rausholen und den Staub beseitigen. Beeck zeigt sogar die kleinen Füße seines Sohnes, die mit Asche bedeckt sind. Auch im Mund hinterlässt die schwarze Asche Spuren, der Familienvater berichtet: „Wenn man hier auf der Insel ist, hat man immer ein leichtes Knirschen zwischen den Zähnen. Das ist die Vulkanasche, die sich vom Ätna breit gemacht hat“. Angenehm klingt das nicht gerade!

Beeck teilt die Schreckensbilder auf seinem Instagram-Profil mit seinen 59.900 Followern und schreibt: „Vulkan statt Balkan. Urlaub auf Sizilien. Und plötzlich bricht der Ätna aus. Großer Spaß mit Vulkanasche.“ Das Beste aus so einer Situation machen, kann der Moderator anscheinend.

Die Fans des RTL-Moderators leiden mit ihrem Fernsehliebling mit. Eine Followerin schreibt: „Das ist dann aber auch kein erholsamer Urlaub. Schade!“ und eine weitere Userin kommentiert: „Au weia. Das kann man sich nicht wirklich wünschen.“ Immerhin konnte Beeck live und vor Ort berichten und über den Ausbruch des Vulkans informieren.

Mit weiteren Beeinträchtigungen müssen die Menschen in Sizilien glücklicherweise nicht rechnen, selbst die Flüge von der Hafenstadt Catania starten mittlerweile wieder wie gewohnt. Wir hoffen, dass Beeck und seine Familie ihren Urlaub nun in vollen Zügen genießen können.