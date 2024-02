RTL-Star Lola Weippert fassungslos: „Das glaubt mir doch alles kein Mensch“

Moderatorin, Influencerin – und seit kurzem auch Laufsteg-Model! Bei Lola Weippert ist immer etwas los. Der RTL-Star ist eine gefragte Frau. Jetzt hat Lola Weippert eine ganz besondere Neuigkeit für ihre Fans zu verkünden.

Sie kann einfach alles! Ihre Karriere begann Lola Weippert ursprünglich als Radio-Moderatorin. Inzwischen durfte sie sich auch als TV-Gesicht auf den ganz großen Bühnen beweisen, moderierte unter anderem die RTL-Show „Das Supertalent“. Und jetzt folgt der nächste Karriereschritt. Die 27-Jährige ist fassungslos.

+++Lola Weippert stellt ihre große Liebe vor – „Verbringen jeden Tag miteinander“+++

RTL-Star Lola Weippert ist fix und fertig

Auf ihrem Instagram-Account berichtet Lola Weippert ihren rund 677.000 Followern von ihrem neusten Erfolg. „‚Willst du auf einem internationalen Runway laufen?‘ Als ich diese Anfrage gelesen habe, bin ich fast vom Stuhl gekippt! Ich darf auf der Runway Show von Hunkemöller in Amsterdam laufen und eventuell noch mehr, aber das erzähle ich euch bald. Das fühlt sich alles so surreal an und ich frage mich, ob irgendwann der Moment kommt, an dem ich das alles realisieren werde“, schreibt die Blondine auf Instagram. Dazu postet sie mehrere Unterwäsche-Bilder von sich.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++Lola Weippert macht Urlaub in Amerika – doch wer ist der fremde Mann an ihrer Seite?+++

„Gerade stand ich noch in meiner Rottweiler Heimat am Straßenrand und habe den Narren zugesungen und zehn Maultaschen auf einmal inhaliert und in wenigen Wochen am 5. März laufe ich die legendäre Show von Hunkemöller in Amsterdam mit. Das glaubt mir doch alles kein Mensch! Letzte Woche noch auf der Berliner Fashionweek und in weniger als drei Wochen in Amsterdam. Ich drehe komplett durch!“, schreibt Lola Weippert weiterhin.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Jetzt ist Laufsteg-Training angesagt!

Das heißt für die Moderatorin also: „Wieder ab in die High Heels und Runway Training mindestens zwei Mal die Woche, damit ich mich noch sicherer fühle.“ Man darf gespannt sein, was Lola Weippert als nächstes plant.