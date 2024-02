Lola Weippert stellt ihre große Liebe vor – „Verbringen jeden Tag miteinander“

Sie ist ein wahres Energiebündel und steht am liebsten vor der Kamera. Lola Weippert ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und moderiert RTL-Sendungen wie „Temptation Island“ und „Prince Charming“.

Beruflich läuft es bei der 27-Jährigen wie am Schnürchen, lediglich die ganz große Liebe hat Lola Weippert bisher noch nicht gefunden. Ein neuer Instagram-Post der Moderatorin macht nun jedoch ihre Fans stutzig.

Lola Weippert schwebt auf Wolke sieben

Nach dem Scheitern ihrer letzten romantischen Beziehungen hält Lola Weippert ihr Liebesleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In einer neusten Instagram-Story, die der Fernsehstar nun mit seinen 677.000 Followern teilt, stellt Weippert nun jedoch plötzlich ihre ganz große Liebe vor. Mit den Worten „Getroffen, gedated, verlobt, verheiratet, immer noch zusammen“ beginnt die Moderatorin ihre Ansprache. Hat der RTL-Star ihren Fans in den letzten Jahren etwa einen Partner verheimlicht? Das Foto, das Weippert nun teilt, liefert Klarheit.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Auf dem Foto ist Lola Weippert zu sehen, die genüsslich eine große Portion Spagetti verspeist. Die große Liebe, von der die Moderatorin schwärmt, ist also kein unbekannter Mann, sondern die Liebe zum Essen. Der Fernsehstar schreibt nämlich weiter: „Heute am Valentinstag möchte ich euch endlich meine große Liebe vorstellen: Essen. Wir haben uns kennengelernt an der Brust meiner Mutter und verbringen immer noch jeden Tag miteinander. Danke, dass es dich gibt und du mich so glücklich machst.“ Mit dieser Art der Liebeserklärung haben die Fans von Lola Weippert garantiert nicht gerechnet.

Ob Lola Weippert ihren Fans in Zukunft tatsächlich einen Liebsten aus Fleisch und Blut vorstellen wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin erfreut sich die Moderatorin garantiert an leckerem Essen.