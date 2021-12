RTL-Star Katja Burkard: Große Aufregung beim TV-Sender – „Alle schreien wie verrückt“

Katja Burkard berichtet ihren Fans von laut schreienden Kollegen und deren fassungslosen Gesichtern. Aber was da los in der RTL-Redaktion?

Eigentlich wollte sich die RTL-Moderatorin gerade auf ihre nächste „Punkt 12“-Sendung vorbereiten, doch bei diesem Lärmpegel war jede Konzentration vergebens.

Katja Burkard ist ganz durch den Wind. Grund sind ihre Kollegen bei RTL. Foto: IMAGO / eventfoto54

RTL-Mitarbeiter ganz aus dem Häuschen – „Es herrscht gerade riesen Aufregung“

Was ist denn da bei RTL los? Sichtlich irritiert meldete sich Katja Burkard am Nachmittag in ihrer Instagram-Story zu Wort: „Es herrscht gerade Riesen-Aufregung. Alle schreien hier wie verrückt in der Redaktion rum.“ Aber was könnte die Stimmung beim Sender nur derartig beeinflussen?

Das ist Katja Burkard:

Katja Katharina Burkard wurde am 21. April 1965 in Marienberg geboren

Seit April 1997 ist sie die Hauptmoderatorin des RTL-Magazins „Punkt 12“

Im Frühjahr 2015 nahm Katja Burkard an der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ teil

Ihre Biografie „Wechseljahre? Keine Panik!“ wurde im September 2019 veröffentlicht

Katja Burkard lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Köln

Die Rede war von weißen Schneeflocken, die in den Innenhof des Sendergebäudes rieseln und dort schon den gesamten Boden bedecken. Dass es Ende November bei 3 Grad Celsius in Köln schneit, hatte augenscheinlich niemand von Katjas Kollegen erwartet.

RTL-Moderatorin Katja Burkard genervt: „Da soll man sich konzentrieren“

Aufgeregt wie ein kleines Kind an Weihnachten lief Katjas Kollege Axel zu ihr, während sie noch am Fenster stand und hinausschaute. „Oh Goooott!“, freute er sich und hielt sich vor lauter Überwältigung die Hand vor den Mund.

Seit April 1997 moderiert Katja Burkard das RTL-Mittagsmagazin „Punkt 12“. Foto: RTL

Katja Burkard machte direkt mit und quietschte fröhlich in die Handykamera. „So ist es hier, da soll man sich konzentrieren, um zu arbeiten“, scherzte sie anschließend mit sarkastischem Unterton. Aber niedlich ist es ja schon, dass sich selbst erwachsene Menschen noch so sehr über den ersten Schnee des Jahres freuen können.

