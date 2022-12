RTL-Star Joey Heindle will jetzt HIER mitmischen – „Habe Blut geleckt“

Bekannt geworden ist er durch seine Teilnahme bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Während es hier nicht bis zum Sieg gereicht hat, konnte er sich ein Jahr später über die Krone als „Dschungelkönig“ bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“, freuen. Heute konzentriert sich Joey Heindle auf andere Projekte und arbeitet als Sänger und Schauspieler und neuerdings auch als Zirkusclown.

Als Ersatz für den kurzfristig erkrankten Stefan Mross sprang Joey Heindle jetzt bei den Dreharbeiten zu „Stars in der Manege“ ein. Nach den Aufnahmen für die große Sat.1-Show verrät er im Interview mit dieser Redaktion: „Ich habe Blut geleckt.“

RTL-Star Joey Heindle nicht wiederzuerkennen

„So eine Clown-Nummer ist schwieriger, als man denkt. Du musst dir so viele Abläufe merken, die Sketche und alles, was dazu gehört. Wenn du einmal einen Fehler machst, ist der Gag am Arsch“, erzählt Joey Heindle am Tag nach der Show. Der Sänger war noch bis sechs Uhr morgens auf der Aftershowparty und sein voll gepackter Terminkalender ist noch längst nicht abgearbeitet.

Für ein kurzes Gespräch hat er aber trotzdem Zeit und verrät: „Es war ein ganz intensives Training, aber es hat auch so viel Spaß gemacht.“ Dass er doch noch mit dabei sein würde, daran hatte er zunächst gar nicht geglaubt. Drei Tage vor der Aufzeichnung bekam er dann den Anruf, ob er für Stefan Mross einspringen könnte. Heindle sagte direkt zu und saß bereits wenige Stunden später im Flieger nach München.

RTL-Star Joey Heindle nicht wiederzuerkennen

Hier lernt Joey Heindle die Zirkus-Familie Alexis kennen. „Ich war gar nicht mehr im Hotel“, erzählt er im Gespräch mit dieser Redaktion und verrät auch: „Ich war so verkleidet und geschminkt, keiner wusste, wo ich bin.“ Dann heißt es Showtime für Joey Heindle.

Er lernt, wie er sein Publikum zum Lachen bringen kann. Und ist sich sicher: Sein spontanes Einspringen hat einiges verändert in der Show. Denn Stefan Mross „hätte, glaube ich, so eine Nummer gemacht, wo er den etwas anständigeren Clown gemimt hätte und ich habe eher den verrückten, lustigen Clown gespielt. Das hat einfach perfekt gepasst.“

Mit seiner Schminke und dem Kostüm sei er so verkleidet gewesen, dass ihn keiner am Set erkannt habe. Aber nicht nur die Maskerade hätte gepasst – auch sonst sei alles stimmig gewesen, erzählt der Sänger.

RTL-Star Joey Heindle plant Zirkus-Auftritt

Zum Circus Krone hat Joey übrigens eine ganz besondere Verbindung, wie er erzählt. „Ich komme ja aus München und vor zwanzig Jahren war ich das letzte Mal im Circus Krone mit meinen Großeltern. Zwanzig Jahre später sehe ich den Clown wieder und stehe mit dem in der Manege.“

Die Begeisterung war anscheinend so groß, dass er noch vor Ort einen Entschluss fasste. Er verrät: „Ich mache vielleicht im Januar oder Februar noch ein paar Shows im Circus Krone. Mir hat das so gut gefallen.“ Joey Heindle als Star-Gast bei dem, nach eigenen Angaben größten Zirkus der Welt? Der Sänger könnte sich das zumindest sehr gut vorstellen.

Mehr Themen:

Und was sagen seine Lehrer, die Familie Alexis zu der Idee? Auf Nachfrage dieser Redaktion zeigt sich das Ehepaar Toni und Jeanette begeistert von der Idee. „Er hat sich super geschlagen“, schwärmt Jeanette. Es gehöre zwar noch mehr dazu, als nur ein Crash-Kurs in Clown-Kunde, aber die beiden sind sich sicher, mit mehr Übung, könnte sich Joeys Idee verwirklichen lassen. Das letzte Wort hat dabei allerdings die Direktion vom Circus Krone.

Sat.1 zeigt „Stars in der Manege“ mit Joey Heindle als Clown und vielen weiteren Promis am 30. Dezember 2022 und am 6. Januar 2023 im TV und online in der Mediathek bei Joyn.