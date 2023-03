RTL-Moderator Jan Köppen mit peinlichem Patzer bei „Take Me Out“ – „Ist mir noch nie passiert“

Seit 2021 moderiert Jan Köppen die Dating-Show „Take Me Out“ bei RTL und ist dabei der Vermittler zwischen den Single-Männern und den 3o Kandidatinnen. In der Sendung spielt er aber nicht nur Amor, sondern sorgt mit seinen flotten Sprüchen auch für gute Laune und Lacher beim Studio-Publikum.

Doch in der Sendung am Samstagabend (05. März) lachen die Zuschauer über etwas ganz anderes. Denn zum ersten Mal in seiner Zeit als RTL-Moderator bei „Take Me Out“ ist ihm ein Patzer in der Show passiert.

RTL-Moderator sorgt für verwirrte Single-Frauen

Eigentlich sollte es der große Abend für den Single-Mann werden. Dominik möchte unter den 30 Damen hinter den Buzzern die Frau fürs Leben finden. Doch gleich nach der ersten Vorstellungsrunde hagelt es rote Lichter für den Kölner und nur 16 Kandidatinnen sind im Rennen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Für Single Dominik endete der Abend ziemlich einsam. Letztendlich wollte nämlich kein Frau ein Date mit dem Kölner.

Erfahrungsgemäß folgt nach der ersten Vorstellung ein kurzes Video, in welchem die Single-Männer Einblicke in ihren Alltag geben. Doch plötzlich sagt Jan Köppen zu dem Kandidaten: „Du hast etwas vorbereite, dafür muss ich aber weggehen.“ Moment mal? Fehlt da nicht noch was? Das dachten sich auch die Frauen und flüstern: „Hä? Kein Film?“

RTl-Moderator Jan Köppen überspielt Fehler gekonnt

„Ach, wir haben noch gar keine Maz gesehen“, stellt der Moderator dann plötzlich fest. Doch als Voll-Profi lässt er sich nach diesem Fehler nicht aus der Ruhe bringen und scherzt: „Ja, ich wollte den Film holen gehen!“

Nichtsdestotrotz schaut Jan Köppen verlegen in die Runde und sagt mit den Händen in den Hosentaschen: „Ist mir jetzt auch noch nie passiert. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm.“ Doch das Publikum nimmt diesen kleinen Fauxpas mit viel Humor und klatscht aufbauend.

