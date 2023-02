RTL: Nach Naziparolen-Skandal von Henrik Stoltenberg – jetzt schießen Reality-Stars heftig gegen ihn

Diese Nachricht erschüttert hierzulande jeden Reality-TV-Fan : Henrik Stoltenberg wird vor Gericht zu einer Geldstrafe von 15.000 Euro verurteilt, weil er in der Öffentlichkeit rassistische und volksverhetzende Bemerkungen gemacht hat. RTL handelt sofort und löscht alle Formate von der Mediathek, an denen er teilgenommen hat.

Dabei sind es nicht nur die Fans, die von Henrik Stoltenbergs Verhalten schockiert sind. Auch andere Reality-TV-Bekanntheiten sind entsetzt und teilweise stinksauer. Vor allem diejenigen, die ebenfalls in den gelöschten RTL-Formaten zu sehen waren, hegen großen Groll gegen den 26-Jährigen.

RTL-Bekanntheiten äußern sich zahlreich

Über Instagram melden sich einige Reality-TV-Stars bei ihren Fans, um zu den aktuellen Geschehnissen Stellung zu nehmen. Zur Erinnerung: Henrik Stoltenberg wirkte in Formaten, wie „Temptation Island VIP“ und „Love Island“ mit, welche mit sofortiger Wirkung bei RTL+ gelöscht wurden. Somit sind auch andere Kandidaten der jeweiligen Sendungen von der Bildfläche verschwunden.

So kommt es also, dass sich beispielsweise Kate Merlan zu Wort meldet. Sie war mit dem 26-Jährigen bei „Temptation Island VIP“ und ist stinksauer, dass ihre Staffel für immer zu den Akten gelegt wurde: „Ich bin so sauer! Ich hoffe, er holt sich Hilfe. Dass andere Leute jetzt darunter leiden, finde ich so traurig.“ Auch Calvin Kleinen oder Melody Haase geben ihre Meinungen öffentlich kund.

RTL: Diese beiden hat es besonders schwer erwischt

Sandra Janina van der Heide und Aurelia Lamprecht haben eine ganz besondere Vergangenheit mit dem TV-Star. Die Frauen kamen ihm im Format „Love Island“ nämlich näher. Aurelia hat allerdings keine guten Erfahrungen mit Henrik Stoltenberg gemacht und ist dementsprechend besonders geladen: „Es macht mich einfach sauer, dass wir alle jetzt darunter leiden müssen, dass sich jemand nicht unter Kontrolle hat. Stellt euch vor, ihr geht drei Wochen durch die Hölle und dann habt ihr nicht mal was davon, weil es gelöscht ist.“

Sandra Janina ist gleich zwei Mal betroffen. Denn die Influencerin war in gleich zwei Formaten mit ihm zu sehen („Love Island“ und „Temptation Island VIP“). Auf Instagram schreibt sie daher: „Wegen eines Idioten müssen wieder alle büßen.“

RTL + hat sich in einer offiziellen Erklärung gegen die Äußerungen von Henrik Stoltenberg positioniert. Was genau dort drinstand, kannst du hier nachlesen.