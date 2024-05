Große Sorge um Heinz Hoenig! Ex-Dschungelcamper liegt im Koma

Am Freitagmorgen (3. Mai) verbreitete sich die Schocknachricht: Heinz Hoenig liegt im Koma! Wie RTL berichtet, liegt der Ex-Dschungelcamp-Kandidat in einem Berliner Krankenhaus auf der Intensivstation und kämpft aktuell um sein Leben.

Heinz Hoenig muss notoperiert werden

Er dürfte in diesem Jahr wohl der Bekannteste unter den Dschungelcampern gewesen sein: Schauspieler Heinz Hoenig. Im australischen Busch eroberte er nicht nur das Herz der Zuschauer, sondern auch das seiner Mitcamper im Sturm. Doch schon während der Dreharbeiten im Anfang 2024 war der 72-Jährige gesundheitlich angeschlagen.

+++ Dschungelcamp: Streit bei Nachspiel eskaliert – „Halt die Backen!“ +++

Schließlich schlugen die Ärzte hinter der Kulissen Alarm und beschlossen, den Schauspieler an Tag 12 vorzeitig aus der Sendung zu holen. Nun scheint sich der Gesundheitszustand des „Das Boot“-Stars drastischen verschlechtert zu haben. Wie RTL berichtet, muss Hein Hoenig am Herzen notoperiert werden.

Heinz Hoenig: SIE weicht nicht von seiner Seite

Bereits am Dienstagabend (30. April) sei Heinz Hoenig mit dem Hubschrauber in ein Berliner Krankenhaus geflogen worden. Dort liegt er aktuell wohl auf der Intensivstation im Koma, wie RTL unter Berufung auf das engere Umfeld von Hoenig berichtet.

+++ „Dschungelcamp“: IHN können die Zuschauer nicht mehr sehen – „Könnte auch mal rausfliegen“ +++

Ständig an seiner Seite ist seine Frau Annika Kärsten-Hoenig. Die 39-Jährige begleitete den Schauspieler in diesem bereits nach Australien zu den Dreharbeiten von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“. Nun steht sie ihrem Ehemann auch in diesen schlimmen Stunden zur Seite.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Bleibt abzuwarten, wie sich die gesundheitliche Lage von Heinz Hoenig in den nächsten Stunden entwickeln wird.