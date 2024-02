Dschungelcamp: Streit bei Nachspiel eskaliert – „Halt die Backen!“

Beim Nachspiel des „Dschungelcamp“ kam es am Sonntagabend zu hitzigen Auseinandersetzungen. Im Mittelpunkt: die Liebe und das Drama zwischen Kim Virginia und Mike Heiter.

Während Kim Virginia ihre ehemalige Affäre Mike Heiter im Camp am laufenden Band fertig machte, behauptete sie danach, dass sich die beiden nach der Aftershow-Party im Hotelzimmer vergnügt haben. Das diskutierte sie auch Backstage lauthals beim „Dschungelcamp“-Nachspiel mit Teilnehmerin Anya. Doch den anderen platze bald der Kragen.

Eskalation beim „Dschungelcamp“-Nachspiel

Kim Virginia, die sich selbst als Queen des Dschungelcamps inszeniert, sorgte beim Nachspiel erneut für Aufruhr. Die 28-Jährige, bekannt für ihre spitze Zunge, schoss während des Dschungelcamps wiederholt gegen ihren Ex-Lover Mike Heiter und ihre Rivalin Leyla Lahouar.

Immer wieder wurden den ehemaligen Teilnehmern kontroverse Momente aus dem Camp vorgespielt, die wiederum von ihnen selbst kommentiert wurden – und das nicht immer auf nette Art und Weise. Besonders GZSZ-Star Felix von Jascheroff war von Kims Kommentaren betroffen und ließ seinem Ärger freien Lauf. Mit deutlichen Worten konfrontierte er Kim Virginia: „Du bist traurig! Du bist wie ein Tropfen – der fällt auf den Boden und zerplatzt! … Du bist peinlich, Schwester!“

Als Kim Virginia den Schauspieler immer wieder unterbrechen wollte, schrie er sie an: „Halt doch mal die Backen jetzt!“ Später verliert auch sein Schauspiel-Kollege Heinz Hoenig klare Wort und schreit: „Euren Scheiß kann sich doch keiner mehr mit anhören!“

„Dschungelcamp“-Liebesdrama geht in die nächste Runde

Das „Dschungelcamp“-Nachspiel brachte weitere Enthüllungen über die Beziehung zwischen Kim Virginia Hartung und Mike Heiter ans Licht. Der Reality-Star ist mittlerweile per Anwalt gegen seine Ex vorgegangen, damit sie diese Behauptungen nicht weiter verbreitet. Dennoch verplappert er sich vor laufender Kamera, was darauf schließen lässt, dass nach der Aftershow-Party vielleicht doch mehr lief.

Als Twenty4Tim nämlich zu besagter Nacht befragt wurde, verstand Mike erst, dass der Influencer ebenfalls im Hotelzimmer anwesend war. Doch Tim wurde schnell deutlich und konterte mit den Worten: „Hast du nen Schuss?!“ Wer nun recht hat, konnte nicht geklärt werden. Am Ende liegt die Wahrheit wie immer dazwischen.