Anne Menden: „GZSZ“-Star sorgt für Schnappatmung – „Göttin“

Da stockt selbst den hartgesottensten Fans der Atem! „GZSZ“-Liebling Anne Menden (39) zeigt sich auf Instagram von ihrer verführerischen Seite. Im knappen Bikini posiert sie im seichten Wasser und lässt die Wellen sanft um ihren Körper tanzen.

Das Resultat? Ein Bild, das nicht nur die Herzen ihrer Fans höherschlagen lässt, sondern auch ihren neuen Freund Gustav Masurek (35), in Verzückung versetzt. Erst vor einem Monat machten Anne und Gustav ihre Beziehung publik, und schon jetzt scheint der TV-Star sein Glück kaum fassen zu können.

Anne Menden teilt pikantes Foto

Unter dem neuesten Bikini-Schnappschuss seiner Liebsten kann er seine Bewunderung kaum zügeln. „Ich kann es kaum fassen, wenn ich solche Bilder sehe – und dann nach rechts schaue und dich neben mir finde. Kneif mich bloß nicht, ich will nie aus diesem Traum aufwachen“, schwärmt er in den Kommentaren. Da wird selbst der romantischste Liebesfilm blass vor Neid!

Anne selbst gibt sich wortkarg und überlässt dem Bild das Sprechen. Mit der einfachen Bildunterschrift „Captured by Gustav, framed by the waves“ verrät sie ihren Fans, wer hinter der Kamera stand. Und diese reagieren prompt mit einer Flut von Komplimenten, die fast so überwältigend sind wie die Wellen im Hintergrund.

„Ich finde, wir Frauen machen uns viel zu selten gegenseitig Komplimente… Ein tolles Foto von einer tollen, sympathischen und hübschen Frau“, schreibt eine Followerin. Andere schließen sich an: „Wie hübsch kann man sein“ und „Göttin in ihrem Element“ sind nur einige der überschwänglichen Reaktionen.

Doch nicht nur die Fans sind begeistert, auch die Fotografikfähigkeiten von Gustav werden gelobt: „Wow, krass fotografiert, neben Annes schönem Aussehen“, heißt es bewundernd. Es scheint, als habe der Ex-„Bachelorette“-Kandidat nicht nur in der Liebe, sondern auch hinter der Kamera den Volltreffer gelandet.