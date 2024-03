RTL-Star mit deutlicher Typ-Veränderung – „Hätte ich nicht gedacht“

Treue Fans der Dating-Show „Die Bachelorette“ werden sich noch sehr gut an sie erinnern können: Gerda Lewis. 2019 vergab sie in der sechsten Staffel der RTL-Sendung die Rosen an die Single-Männer – die Liebe fürs Leben fand sie dort jedoch nicht. Heute ist die ehemalige GNTM-Kandidatin als Influencerin erfolgreich.

Insgesamt eine Million Instagram-Accounts folgen der 31-Jährigen mittlerweile. Die hält Gerda Lewis mit Schnappschüssen aus ihrem Alltag auf Trab. Vor allem Bilder und Videos mit ihrem Freund und Reality-Star Jannik Kontalis kommen bei den Fans gut an. Neulich überrascht die ehemalige „Bachelorette“ ihre Fans allerdings mit etwas ganz anderem.

RTL-Star kaum wiederzuerkennen

Neben ihrer Traumfigur und dem strahlend weißen Lächeln ist Gerda Lewis vor allem für ihre lange Mähne bekannt. Doch nun setzt die 31-Jährige offiziell einen Schlussstrich – und trennt sich dafür von ihren geliebten Extensions. Der Grund: Sie möchte ihren Haaren mal eine Pause gönnen, damit sie gesünder werden.

In ihrer Instagramstory nimmt sie die Fans mit und teilt ihre ersten Eindrücke nach ihrem Friseurbesuch. „Ich muss sagen, dass ich mich mit der Länge wohlfühle. Hätte nicht gedacht, dass das so gut auf eine Länge kommt. Jetzt kann ich sie züchten und sie können gesund werden“, so die 31-Jährige.

RTL: Ex-„Bachelorette“ nimmt sich einiges vor

Von nun an ist Gerda Lewis darauf bedacht, auf ihre Haare zu achten. „Ich werde jetzt extrem auf Haarpflege und Supplements achten und verschiedene Methoden nutzen, um mein Haarwachstum anzuregen“, erzählt sie ihren Followern.

Diese Typveränderung kann sich jedenfalls sehen lassen. Es wird zudem nicht das letzte Mal sein, dass sich das Model zu diesem Thema äußert. Es bleibt spannend.