RTL: Neue Bachelorette mit pikanter Vergangenheit?„Escort“

Es war DIE Nachricht der vergangenen Woche und versetzte Fans der RTL-Show „Die Bachelorette“ in Aufregung. In der diesjährigen Staffel wird die Bachelorette nämlich nicht nur Rosen an Männer, sondern auch an Frauen vergeben.

Bachelorette Stella Stegmann ist nämlich bisexuell und kann sich sowohl einen weiblichen als auch einen männlichen Beziehungspartner vorstellen. Für Fans des Reality-Fernsehens ist Stegmann keine Unbekannte, die Influencerin machte im vergangenen Jahr bei der Netflix-Serie „Too Hot To Handle“ mit. Doch nun sorgen bereits vor Beginn der neuen Staffel Fotos von Stegmann auf einer ominösen Internetseite für Aufruhe.

Fotos von Bachelorette sorgen für Aufregung

Wie die Zeitung Bild berichtet, sollen jetzt nämlich Fotos der neuen Bachelorette auf einer Escort-Seite aufgetaucht sein. Laut der Aussage einer Bekannten von Stella Stegmann, soll die Influencerin auf der Internetseite angeblich einen Begleitservice angeboten haben. Auf der Website sollen Frauen zahlungskräftigen Herren ihre Zeit verkauft haben. Für einen vierstelligen Betrag können Männer die Frauen dann buchen.

Angeblich zeigen die Fotos auf der Escort-Seite die neue Bachelorette in Unterwäsche, unter dem Namen „Gerorgina“ soll sich die Influencerin inszeniert haben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind auf der besagten Escort-Website jedoch keine Fotos von Stegmann mehr zu finden.

Eine Mitarbeitern der Escort-Seite gab der Bild gegenüber an, dass es auf der Website keine Damen namens Stella oder Georgina geben würde. Auch der Sender RTL teilte der Zeitung mit, dass die neue Bachelorette „nach unseren aktuellen Informationen nicht als Escort gearbeitet hat.“ Wie die Fotos von Stegmann auf die Seite gekommen sind und ob die Bilder überhaupt echt sind, bleibt ungewiss.

Stella Stegmann scheint sich von den Gerüchten rund um ihre Vergangenheit nicht beeindrucken zu lassen. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel der „Bachelorette“ sind in diesen Tagen im sonnigen Thailand in vollem Gange.