„Geo Show“ (RTL): Zuschauer laufen Sturm – „Nervt jetzt schon“

RTL hat eine neue Samstagabend-Show am Start: Am 20. Mai flimmert „Die große Geo-Show – in 55 Fragen um die Welt“ über die TV-Bildschirme. Doch die neue Quizshow kommt bei vielen Zuschauern gar nicht gut an.

Bei der RTL-„Geo-Show“ schickt Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens fünf Prominente auf eine Mission. In verschiedenen Ländern auf den unterschiedlichen Kontinenten widmen sich die prominenten Teilnehmer mit offenen Fragen je ein Projekt. So sollen sie mehr über die Welt erfahren.

„Geo Show“ (RTL): Buschmann und Hens sind mit dabei

In der ersten Show mit dabei sind Sport-Kommentator Frank Buschmann, Model Elena Carriere, Sängerin Sabrina Setlur, Ex-Handball-Profi Pascal Hens und Zirkus-Akrobat René Casselly – und alle fünf machen in den verschiedenen Ländern spektakuläre Erfahrungen.

Dabei sammeln sie zahlreiche Informationen über Natur, Tier und Mensch. Anschließend kehren sie als Experte für ihren jeweiligen Kontinent ins Studio zurück und treten in einem Quiz gegeneinander an. Wer die meisten Fragen richtig beantworten kann, gewinnt. Der Sieger bekommt ein Preisgeld, welches er einem besonderen Projekt widmen darf.

RTL-Zuschauer ziehen Vergleich

Hört sich eigentlich doch ganz unterhaltsam an, oder? Zahlreiche Twitter-User sehen das jedenfalls nicht so. Viele sind der Meinung: Die Show ähnelt zu sehr dem Konzept von „Joko und Klaas – das Duell um die Welt“. Die Show wird seit Jahren auf ProSieben ausgestrahlt.

„Duell um die Welt RTL Version“, schreibt beispielsweise ein Twitter-User. „Es wirkt nen bissel, wie Joko & Klaas“ und „Bisher erinnert mich die ‚Geo-Show‘ doch etwas sehr an Duell um die Welt“, heißt es weiterhin auf Twitter.

Twitter-Community nicht gerade begeistert

Doch nicht nur, dass die RTL-Show der ProSieben-Sendung angeblich zu sehr ähneln soll – insgesamt lässt die Twitter-Community kein gutes Haar an der Neu-Produktion. „Vier von fünf Teilnehmern sind jetzt leider nicht so meins“, „Das ständig reingeschnittene Geklatsche nervt jetzt schon“ und „Nee, sorry, das ist mir alles einfach zu sehr inszeniert. Zu over the top. Schade um die eigentlich recht gute Show-Idee“, heißt es unter anderem.

Doch es gibt auch einige Twitter-User, die dagegenhalten: „Sehr beeindruckend“, meint eine Person. Alles eben Geschmackssache…