RTL-Star Frauke Ludowig zeigt sich ungeschminkt – die Reaktionen sprechen Bände

Frauke Ludowig ist ein großer Name in der deutschen TV-Landschaft. Seit Jahren steht sie für zahlreiche Formate von der Kamera – allen voran in ihrer eigenen Sendung „Exclusiv – Das Starmagazin“. Dabei sehen sie die Zuschauer immer top gestylt auf den Bildschirmen.

Doch fernab der großen Bühne zeigt sich die RTL-Moderatorin auch gerne mal völlig natürlich und ungeschminkt. Ein Bild, was bei den Fans von Frauke Ludowig immer wieder für Begeisterung sorgt.

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig teilt Foto

Während sie das TV-Publikum immer wieder mit den neusten Promi-News auf dem Laufenden hält, gibt sie ihren Fans regelmäßige Einblicke aus ihrem Privatleben auf Instagram. Am Freitag (21. Februar) teilt sie ein besonderes Foto mit ihren Followern und zeigt sich dabei völlig ungeschminkt.

+++ auch interessant: RTL-Moderatorin teilt intime Beichte – „Spätzünderin“ +++

„Guten Morgen ihr Lieben, ich freue mich wie verrückt auf diesen Tag. Er ist so vollgepackt mit tollen Sachen! Erst „Exclusiv“ und danach geht es rüber zu „Let’s Dance“. Mein Team und ich sind natürlich auch in diesem Jahr nach jeder Sendung für euch dabei! Wir haben so tolle Sachen in Planung! Ich bin ganz gespannt, was ihr sagt!“, schreibt sie dazu.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

RTL-Star Frauke Ludowig bekommt deutliches Feedback

Die Reaktionen der Fans könnten deutlicher nicht sein, wie ein Blick in die Kommentare auf Instagram deutlich macht:

„So toll, dass du dich zeigst, wie du bist.“

„Natur pur. Sie sehen sehr jung aus.“

Mut zur Realität. So sehe ich morgens ungeschminkt auch aus! Älterwerden ist eben nichts für Feiglinge.“

„Wow, eine schöne Frau, Kompliment. So siehst du im Übrigen viel jünger aus.“

„Sie sehen schön aus! Auch ungeschminkt!“

„Ungeschminkt und natürlich steht dir sehr gut, liebe Frauke. Siehst aus wie ein junger Hüpfer.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Frauke Ludowig ist ab dem 21. Februar jeden Freitag nach der Hauptsendung von „Let’s Dance“ bei „Exclusiv Spezial – Let’s Dance“ zu sehen. Dort spricht sie nicht nur mit den Kandidaten auf der Tanzfläche, sondern gibt auch Einblicke hinter die Kulissen.