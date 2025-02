RTL-Moderatorin teilt intime Beichte – „Spätzünderin“

Frauke Ludowig (61) ist aus dem RTL-Programm nicht mehr wegzudenken. So zählt sie seit Jahrzehnten zu einer der gefragtesten Moderatorinnen Deutschlands. Seit dem Start ihres RTL+-Podcasts „Frauke Ludowig und Tine – exklusiv und ungeschminkt“ mit Stylistin Tine Siepmann gewährt sie ihren Fans unterhaltsame und persönliche Einblicke in ihr Leben. Dabei zeigt sie sich besonders nah und authentisch.

In der aktuellen Folge „Genussferkeln“ sorgt Frauke Ludowig für Überraschungen, indem sie frühere Geschichten teilt, bei denen ihre Zuhörer mehrfach staunen und sich fragen: Hat sie das wirklich gesagt?

RTL-Moderatorin zeigt ganz neue Seite von sich

In der Episode geht es um das Liebesleben während der Jugendzeit. Dabei spart Frauke nicht an Worten. Vielmehr gibt sie den Zuhörern sehr spannende und weitreichende Einblicke. So nimmt sie kein Blatt vor den Mund und gesteht plötzlich ganz offen: „Ich war 17. Mit bumsen.“

Dennoch bezeichnet sich die Moderatorin selbst als „Spätzünderin“. In ihrer Jugendzeit habe sie eher wenig Augen für die Männerwelt gehabt, sondern mehr Zeit im Reitstall bei ihren Pferden verbracht. Dabei sei auch es für sie unbedeutend gewesen, dass viele ihrer Freundinnen schon einen Freund an ihrer Seite hatten. Rückblickend resümiert die Moderatorin: „Auch Spätblüher haben schöne Zeiten.“

Schlussendlich ist die gesamte Episode des Podcasts „Frauke Ludowig und Tine – exklusiv und ungeschminkt“ und viele weitere Folgen sind bei RTL+ abrufbar. Womöglich gewährt die erfahrene Moderatorin ja noch weitere spannende Einblicke in ihre ersten Männergeschichten.