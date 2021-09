RTL-Star Frauke Ludowig hin und weg, als sie IHN trifft: „Einfach nur WOW“

Für viele dürfte es ein Traum sein, DIESEN Mann zu treffen. Für RTL-Moderatorin Frauke Ludowig wurde er zur Wirklichkeit. Wenn am Dienstagabend der neue James Bond in London seine Weltpremiere feiert, ist auch Frauke Ludowig live dabei.

Und nicht nur das, sie hat sogar James Bond persönlich getroffen. Also nicht die Romanfigur natürlich. RTL-Moderatorin Frauke Ludowig traf „James Bond“-Darsteller Daniel Craig.

RTL-Star Frauke Ludowig trifft Daniel Craig bei der Premiere des neuen James Bond

Und der schien ordentlich Eindruck bei 57-Jährigen gemacht zu haben. „Dieser Mann ist einfach nur WOW! JAMES BOND, 007. Daniel Craig. Heute wird er in London mit seinem allerletzten Bond Premiere feiern. Eine Premiere, so groß, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Schließlich haben er, die Macher und vor allem die Fans ja auch so lange darauf gewartet. No time to die“, schreibt Ludowig bei Instagram und postet gleich noch ein Bild mit Daniel Craig dazu.

Die Fans jedenfalls sind begeistert. „Ich bin ein riesengroßer Bond-Fan und gerade so neidisch“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und ergänzt dann noch: „Endlich mal wieder ein deutsches Bond-Girl.“

Und ein anderer Fan ergänzt: „Was Frau Ludowig alles kann. Bei der Wahlberichterstattung mitmischen und Mr. Bond interviewen.“

---------------------

Weitere Nachrichten aus der Promi-Welt:

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause: Bittere Nachricht für ihre Fans – „Schweren Herzens“

Martin Rütter teilt schockierendes Video mit eindeutiger Botschaft – „Fünf nach zwölf“

Sarah Lombardi teilt sexy Bild mit Mann Julian – Fans rasten aus

---------------------

Ebenso wie um den neuen James Bond gab es auch um das Siegerpärchen der RTL-„Bachelorette“ große Diskussionen. Nun spricht ER Klartext.