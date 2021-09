Martin Rütter teilt schockierendes Video mit eindeutiger Botschaft – „Fünf nach zwölf“

Martin Rütter ist wirklich ein vielbeschäftigter Mann: Er nimmt nicht nur regelmäßig einen Podcast auf, sondern hat auch noch einen eigenen Shop und eine eigene Hundeschule. Nicht zu vergessen seine Fernsehsendung „Martin Rütter – die Welpen kommen“ auf RTL.

Doch Zeit für seine rund 215.000 Follower auf Instagram nimmt sich der Hundeprofi trotzdem regelmäßig. Und für die hatte Martin Rütter jetzt ein schockierendes Video parat – inklusive dringlicher Botschaft und Appell.

Martin Rütter hat ein ernstes Video auf Instagram geteilt. Foto: imago / xM.xKremerxxFuturexImage

Martin Rütter teilt schockierendes Video

„Krass. Wir haben es ja selber in der Hand… Ich will nicht kleinlich wirken, aber am Sonntag können wir wirklich für uns, unsere Kinder und unsere Tiere etwas Einschneidendes ändern…“, schreibt der 51-Jährige zu dem Clip.

Doch was ist auf dem Video überhaupt zu sehen? Martin Rütter hat dem vom Hochwasser so schwer getroffenen Ahrtal einen Besuch abgestattet. Und der Anblick ist wirklich schockierend: Völlig zerstörte Bahngleise und Häuser, die einfach weggespült wurden – alles liegt in Schutt und Asche!

--------------------

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er studierte Sportwissenschaften

Danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Beim Sender Vox laufen Rütters neue Shows „Helden auf vier Pfoten“ und „Der Hundeprofi – Rütters Team“

Martin Rütter betreibt mehrere Hundeschulen

-------------------

Martin Rütter zu Besuch im Ahrtal – er hat ein wichtiges Anliegen

„Ich will euch einfach mal ein paar Sachen zeigen. Ich begleite Helfer, die hier freiwillig sind und den Menschen beim Wiederaufbau helfen“, erzählt er. „Schaut euch mal die Bahntrasse an. Die war vor zehn Wochen noch in einem Felsen. Und weil dieses kleine Bächlein, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist jetzt 80 Zentimeter tief, das ist auf acht Meter hochgegangen und hat hier alles weggespült.“

Martin Rütter fordert zum Wählen auf

Und deswegen hat Martin Rütter einen dringenden Appell: „Und wer jetzt noch sagt: Also Klimaschutz, das können wir uns nicht leisten, ganz ehrlich, der hat einfach nicht verstanden, wie ernst die Lage ist. Und wer am 26.9 nicht wählen geht, den kann ich schon gar nicht mehr verstehen. Wir sind es unseren Kindern schuldig. Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf. Wir müssen jetzt alle vernünftig werden“, spricht der Hundeprofi zu seinen Fans.

-------------------

Weitere News zu Martin Rütter:

Martin Rütter konfrontiert Annalena Baerbock DAMIT: Die wird deutlich – „Das ist falsch“

Martin Rütter: TV-Sender macht es offiziell – darauf dürfen sich Fans im September freuen

Martin Rütter: Hundeprofi sieht plötzlich ganz anders aus – „Mit Helge Schneider verwandt?“

--------------------

Das sind doch mal deutliche Worte von Martin Rütter!

Vor einiger Zeit ist Martin Rütter gewaltig der Kragen geplatzt! Erfahre hier den Grund. (cf)