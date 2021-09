„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause: Bittere Nachricht für ihre Fans – „Schweren Herzens“

Als „Bauer sucht Frau“-Moderatorin ist Inka Bause einfach nicht mehr wegzudenken. Immerhin macht sie den Job auch schon seit 16 Jahren.

Erst kürzlich flimmerte das Finale von „Bauer sucht Frau international“ auf RTL über den Bildschirm. Natürlich mit dabei: Moderatorin Inka Bause. Doch die 52-Jährige kann noch mehr als moderieren.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause hat schlechte Neuigkeiten für ihre Fans

Inka Bause ist auch als Musikerin unterwegs. Ihr letztes Album erschien 2020 mit dem Titel „Lebenslieder“. 2021 wollte die Blondine eigentlich auf Tour gehen. Doch sie hat schlechte Nachrichten für ihre Fans.

Mit einem Video wendet sich die beliebte Moderatorin auf Instagram an ihre Anhänger. Dazu schreibt sie: „Ihr Lieben, schweren Herzens mussten wir die bevorstehende November-Tournee auf März 2022 verlegen. Es ist eine verrückte Zeit gerade, in der wir alle spontan und vor allem flexibel sein müssen. Wir können unter den aktuellen Umständen mit all den (teils noch unklaren) Regelungen die Tour in diesem Jahr nicht so umsetzen, wie wir uns das für Euch gewünscht hätten.“

„Bauer sucht Frau“: Inka Bause muss ihre Tour absagen

Die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin habe sich sehr gefreut, wieder mit ihrer Band auf der Bühne stehen zu dürfen. „Aber Krisenzeiten erfordern unsere Kompromissbereitschaft“, findet Inka Bause. „Lasst uns gemeinsam positiv nach vorn schauen, bleibt tapfer und haltet den Kopf oben“, richtet sie noch ermunternde Worte an ihre Fans.

Und diese können die Entscheidung der Musikerin größtenteils nachvollziehen: „Da bin ich dabei, so machen wir das“ oder „Ich hoffe so sehr, dass der März klappt“, steht in der Kommentarspalte geschrieben.

„Bauer sucht Frau“: Fans haben Verständnis für die Absage

Da kann man nur hoffen, dass ihre Anhänger Inka Bause schon bald wieder auf der Bühne bewundern dürfen. (cf)

