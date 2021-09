RTL-Star Frauke Ludowig: „Manchmal geht's um den Hintergrund“ – plötzlich stehen SIE hinter ihr

Und plötzlich war sie der Krone ganz nah. Am Dienstagabend stand für RTL-Moderatorin Frauke Ludowig ein Termin an, der selbst für die erfahrene Promi-Journalistin nichts Alltägliches ist.

Nach etlichen Verschiebungen fand in London endlich die Premiere des neuen „James Bond“ statt. Etliche Stars, Medienschaffende und sogar vier Royals waren auf dem Roten Teppich zu Gast. Und besonders Letzteren kam RTL-Moderatorin Frauke Ludowig ganz nah.

RTL-Star Frauke Ludowig auf der Bond-Premiere in London

„Manchmal geht's einfach um den Hintergrund“, schreibt die 57-Jährige und teilt ein Foto bei Instagram. Darauf zu sehen: Frauke Ludowig und Star-Designer Guido Maria Kretschmer. Doch halt, wen erblicken wir denn da im eben besagten Hintergrund?

Richtig, es sind Kate Middleton und Prinz William, die sich die Premiere des Mega-Blockbusters natürlich nicht entgehen lassen konnten. Schließlich ist James Bond im Geheimdienst Ihrer Majestät tätig. Und da Prinz William irgendwann König wird, konnte er da ja schon mal das ein oder andere Wort mit seinem künftigen Angestellten wechseln.

RTL-Star Frauke Ludowig: „Ein unvergessliches Erlebnis“

Für Frauke Ludowig jedenfalls wird der Abend in London noch lange in Erinnerung bleiben. Kate und William am Abend bei der Premiere des neuen 007. Was für ein Paar! Cool and classy! Und mit Guido Maria Kretschmer war das einfach ein unvergessliches Erlebnis“, schreibt Frauke bei Instagram. Das wird wohl niemand anzweifeln.

