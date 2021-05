RTL-Star Frauke Ludowig überglücklich: „Endlich! Endlich! Endlich!“

Bei RTL ist Moderatorin Frauke Ludowig gefühlt nonstop auf Sendung, moderiert „Exclusiv“ und verschiedene andere Promi-Formate.

Jetzt hat sich der RTL-Star, der mit seiner Familie in Köln lebt, aber offenbar eine kleine Auszeit genommen – und dabei macht sie etwas besonders glücklich.

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig zeigt Familienbild

Der erste Maitag in diesem Jahr läuft wegen Corona etwas anders ab, als all die Jahre davor. Es gab keinen Tanz in den Mai, keine Maitouren – doch für RTL-Gesicht Frauke Ludowig war der Samstag trotzdem der „schönste Maifeiertag“, wie sie auf Instagram offenbart.

Das ist RTL-Moderatorin Frauke Ludowig:

geboren am 10. Januar 1964 in Wunstorf

ist seit 1990 für RTL tätig

seit Mai 1994 moderiert sie „Exclusiv – Das Starmagazin“

ist außerdem in Sondersendungen, wie Royals-Veranstaltungen, im Einsatz

sie ist verheiratet und hat zwei Töchter, die Familie lebt in Köln

Denn die 57-Jährige verbrachte den Feiertag in ihrer Heimat Wunstorf in Niedersachsen, war mit ihren Eltern in der Natur unterwegs. Auf Instagram schreibt sie zu einem Foto, auf dem sie neben Mama und Papa fröhlich in die Kamera lächelt: „Endlich! Endlich! Endlich! Eltern-Wiedersehen“ mit mehreren Herzchen.

Und weiter: „Und die Heimat! Und die vielen vertrauten und lieb gewonnenen Dinge! Und, und, und...Schönster Maifeiertag!“

RTL-Star Frauke Ludowig zeigt sich bei Heimatbesuch

Während die Moderatorin eine Sonnenbrille auf der Nase hat, haben ihre Eltern sich offenbar mit Wanderstöcken und Kappe auf den Spaziergang in der Natur vorbereitet.

Fans und Promis freuen sich mit Frauke Ludowig über den schönen Tag, kommentieren:

„Die wichtigen Dinge im Leben“

„So schön, dich mit deinen entzückenden Eltern zu sehen!“

„Tolles Foto! Es gibt nichts wichtigeres, als Familie.“

Promis wie Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen oder Dschungelcamp-Star Evelyn Burdecki hinterlassen schlichte Herzchen zu dem Foto.

Auch in ihrer Instagram-Story veröffentlichte RTL-Star Frauke Ludowig jede Menge Schnappschüsse von ihrem Heimatbesuch, so sieht man sie ungestylt im entspannten Outfit und Ugg-Boots auf einer Bank sitzen oder im Sessel liegen. (kv)