Überraschung bei „Eltons 12“: Endlich wird Elton‘s „große Stärke“ enthüllt

Am Samstagabend (8. März) um 20.15 Uhr wird den RTL-Zuschauern eine actionreiche Unterhaltungsshow geboten. So wird die dritte Folge von „Eltons 12“ ausgestrahlt, bei der sich zwölf aktuelle und ehemalige „Let‘s Dance“-Stars in verschiedenen Wettbewerben als Duos und Trios beweisen müssen.

Doch für einen Moment geraten die Promis vollkommen in Vergessenheit. Plötzlich steht Showmaster Elton im Rampenlicht.

„Eltons 12“: Hier kommt es nicht auf Cha, Cha, Cha oder Quickstep an

Unter der Leitung des Spielführers, dem renommierten Entertainer Elton, kämpfen Sänger Gabriel Kelly, Zirkus-Artist René Casselly, Ex-Kicker Rurik Gislason, die ehemalige rhythmische Sportgymnastin Magdalena Brzeskas sowie die Profitänzerinnen Ekaterina Leonova, Renata und Valentin Lusin, Massimo Sinato, Zsolt Cseke, Kathrin Menzinger, Isabel Edvardsson und Christina Hänni um die Gewinnsumme von 100.000 Euro. Dabei messen sie nicht nur ihre Kräfte, sondern testen auch ihr Wissen und Geschick in spannenden Challenges.

Anfangs werden immer zwei Stars ausgewählt, die sich einem Duell stellen müssen. Sobald diese ausgetragen worden sind, verbleiben nur noch sechs Stars. Sie kämpfen schlussendlich um die stattliche Geldsumme.

Gleich das erste Duell hat es in sich. Dabei treffen zwei echte Gewinnertypen aufeinander – der amtierende „Let’s Dance“-Sieger Gabriel Kelly und der Sieger der „Profi Challenge“ von 2023, Zsolt Sandor Cseke. Ihr kurioser Härtetest: Sie müssen über eine Stange balancieren und gleichzeitig verschiedene Gegenstände tragen.

„Eltons 12“: Plötzlich steht der Showmaster im Fokus

Wie gewohnt wird der Showdown lebhaft und dramatisch von Kommentator Frank Buschmann kommentiert. Dabei schreckt er auch nicht davor zurück, sich eine kleine Spitze gegen seinen geschätzten Kollegen Elton zu erlauben.

Plötzlich findet er deutliche, aber humorvolle Worte, nachdem er zuvor die Balancierfähigkeit von Gabriel Kelly verstärkt lobte. „Es ist ein super Balancegefühl. Die wissen natürlich ganz genau, wie und, wo sie das am Körper halten müssen. Elton ganz stark darin anzufeuern, das ist seine große Stärke“, gibt Buschmann schmunzelnd zum Besten.

Schlussendlich beweist Frank Buschmann wieder einmal seine besondere Schlagfertigkeit. Es bleibt ungewiss, wie dieser Kommentar bei Elton ankam. Wie sich die Stars in den Challenges beweisen, wird am 8. März um 20.15 Uhr bei RTL enthüllt. Bereits vorab ist die Episode bei RTL+ verfügbar.