RTL lässt die Bombe platzen – Spielshow geht in die nächste Runde

In Eltons neuer Show „Eltons 12“ haben seine Kandidaten immer eine Gemeinsamkeit. Die Erstausgabe im November stand unter dem Motto „Sieger“. Tom Beck ging als Sieger des Abends hervor und gewann 100.000 Euro.

Im Januar geht wieder eine neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” an den Start. Passend dazu kämpfen in der zweiten Ausgabe von „Eltons 12“ nun 12 ehemalige Dschungelcamp-Stars um das Preisgeld. Mit von der Partie ist dabei auch die noch amtierende Königin und „No Angels”-Star Lucy Diakovska.

„Eltons 12“: Dafür holt Elton IHN mit ins Boot

Ein kurzer Überblick über den Spielablauf: RTL und Elton bieten 12 prominenten Kandidaten bei „Eltons 12” die Chance auf eine Gewinnsumme von 100.000 Euro. Sie alle treten in Duellen und Triellen gegeneinander an und messen nicht nur ihre Kräfte, sondern auch ihr Wissen und Geschick in abwechslungsreichen Challenges. Das Einzigartige an der neuen Show: Alle 12 prominenten Kandidaten verbindet etwas Spezielles. Kommentiert wird das neue Show-Highlight von Frank „Buschi” Buschmann. Insgesamt wird es sechs Ausgaben geben.

+++ Elton präsentiert seine eigene Show: Doch ER hat seine Finger im Spiel +++

Die Idee stammt dabei nicht allein vom ehemaligen „Schlag den Star„-Moderator Elton. Maßgeblich an der Konzeption der Show-Neuheit beteiligt war auch er – Stefan Raab. Er hält sich in diesem Format zwar im Hintergrund, lässt sich ein paar Gastauftritte jedoch keinesfalls nehmen. „Und bei aller Bescheidenheit, Stefan Raab, der Erfinder der Show, hat mal wieder Raum und Zeit gekrümmt, die Regeln der Mathematik außer Kraft gesetzt und ein geniales Spielprinzip erfunden“, so Elton.

„Eltons 12“ entfacht Dschungelfieber

Die Kandidaten für die „Dschungel“-Ausgabe stehen fest! Neben Lucy Diakovska sind auch Fabio Knez und Mike Heiter aus der letzten Staffel vertreten. Mit Prince Damien und Filip Pavlovic sind außerdem zwei weitere Sieger mit dabei. Dazu kommen Gigi Birofio, Giulia Siegel, Thorsten Legat und Larissa Marolt. Giselle Oppermann, Daniela Büchner und Kader Loth machen den Cast der 12 Prominenten vollständig.

Auch die nachfolgenden Ausgaben klingen vielversprechend: Unter dem Motto „Musiker“ duellieren sich unter anderem Bushido, Max Giesinger und Boss Hoss. Bei den „Reality-Sternchen“ werden Kim Virginia, Danni Büchner und Antonia Hemmer vertreten sein. Die „Let’s Dance“-Folge setzt auf Jorge González, Christina Hänni und Rúrik Gíslason und in der finalen Ausgabe „Olympioniken“ kannst du dich zum Beispiel auf Matthias Steiner, Angelina Köhler und Isabell Werth freuen.

Die „Dschungelstars“-Ausgabe läuft am 4. Januar um 20.15 Uhr bei RTL und ist bereits ab dem 28. Dezember auf RTL+ verfügbar.