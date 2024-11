Elton präsentiert seine eigene Show: Doch ER hat seine Finger im Spiel

Es war ein regelrechter Eklat: Eltons Rauswurf bei ProSieben. Im April gab der Sender überraschend bekannt, dass Matthias Opdenhövel sein Nachfolger bei „Schlag den Star“ wird. Nun bekommt Elton seine eigene Samstagabend-Show bei RTL. Diese wird den Namen „Eltons 12“ tragen.

Vor allem die fehlende Kommunikation seitens ProSieben hat Elton maßlos enttäuscht. „Der Senderchef von ProSieben hielt es nicht für nötig, mich anzurufen und zu fragen, was los ist oder eine Lösung zu finden“, beschwerte sich Elton damals in einem Instagram-Beitrag. Außerdem machte er klar: „Ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab.“

Eltons eigene Samstagabend-Show bei RTL

Die Begründung für den Rausschmiss: ProSieben sei es zu viel, dass Elton auch bei RTL tätig ist. Dem Moderator fehlte ein würdiger Abgang: „Ich bin echt sprachlos, wütend, aber vor allem traurig. Nicht mal eine Abschiedsshow wird mir nach 23 Jahren ProSieben gegönnt.“

Nun bekommt Elton eine neue, eigene Show – diesmal bei RTL. Sein Mentor und Entertainment-Profi Stefan Raab ist daran nicht ganz unbeteiligt. Nach seiner neunjährigen TV-Abstinenz kehrt er mit neuen Formatideen zurück. Nach „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ auf RTL+ schafft es auch eine weitere Show ins TV: „Eltons 12“. Dabei spielen in insgesamt sechs Ausgaben je zwölf Prominente um 100.000 Euro.

Eltons 12: Das erwartet euch in der Samstagabend-Show

Die Besonderheit – die Kandidaten verbindet etwas Spezielles. Die erste Ausgabe steht unter dem Motto „Sieg“. Dabei treten unter anderem „The Masked Singer„-Gewinner Tom Beck und der „Schlag den Star“-Gewinner Fabian Hambüchen in verschiedensten „1 gegen 1“-Spielen gegeneinander an. Es gibt zwei Spielrunden plus Finale. Nur die Gewinner schaffen es eine Runde weiter. Die besten Drei duellieren sich abschließend im Finale. Kommentiert wird das neue Show-Highlight von Frank „Buschi“ Buschmann.

Stefan Raab ist dabei „[…] voll mit drin“, wie Moderator Elton verrät. Er ist ebenfalls vor Ort im Studio und macht bis zur letzten Minute Anmerkungen: „Ne, ne, ne, das muss noch verbessert werden, das gefällt mir so nicht.“ Von 2001 bis 2015 trat Elton als „Showpraktikant“ bei „TV total“ auf. Nun arbeiten sie wieder zusammen – dieses Mal bleibt Stefan Raab allerdings eher im Hintergrund.

Die kommenden Ausgaben stehen unter den Mottos „Dschungelstars“, „Musiker“, „Reality-Sternchen“, „Let’s Dance“ und „Olympioniken“. Am 30. November feiert die Show „Eltons 12“ um 20.15 Uhr Premiere bei RTL und RTL+.