Neue Raab-Show: Nach Wirbel um Preisgeld – jetzt klärt RTL auf

Es ist soweit: Die neue Spielshow „Eltons 12“ feiert am 30. November ihre Premiere auf RTL und sorgt schon jetzt für Furore! Entwickelt von keiner Geringeren als TV-Legende Stefan Raab, verspricht die Show ein Feuerwerk aus Spannung, Spaß und einer Prise Wahnsinn.

Zwölf Promis, ein Ziel: den Sieg! In jeder Folge treten Stars wie Tom Beck, Sarah Engels und Fabian Hambüchen gegeneinander an. Ob in Duellen oder Triellen – hier werden Geschick, Wissen und eine gehörige Portion Taktik gefragt. Moderator Elton verspricht: „Es gibt nie dagewesene Spiele, es gibt Duelle und Trielle und am Ende bleibt ein Gewinner übrig.“

RTL über Preisgeld-Debatte

Doch während die Vorfreude bei vielen Fans groß ist, gibt es auch kritische Stimmen. Die Frage, was mit dem satten Preisgeld von 100.000 Euro passiert, erhitzt die Gemüter. Auf Instagram möchte ein neugieriger User wissen: „Und was passiert mit dem gewonnen Geld? Wichtige Frage: Sackt sich der eh schon reiche Gewinner die Kohle ein oder wird sie gespendet?“

Ein weiterer User wettert: „Finde ich unmöglich, dass es überwiegend Shows gibt, in denen man einen Haufen Geld gewinnen kann, aber nur Promis teilnehmen können.“ Auf Nachfrage von DER WESTEN erklärt ein RTL-Sprecher: „Bei „Eltons 12“ treten 12 prominente Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an, die etwas Spezielles verbindet.“

Weiter heißt es: „Die Gewinnerin oder der Gewinner entscheiden selbst, was sie mit dem Preisgeld von 100.000 Euro machen. Ein übliches Procedere wie in vielen anderen Gameshows.“

„Eltons 12“ ist nur der Anfang! Noch vor Jahresende bringt RTL einen weiteren Raab-Kracher auf die Bildschirme: „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“. Am 21. Dezember heißt es dann wieder: Einschalten und staunen!