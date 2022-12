RTL-Star Ekaterina Leonova zieht Schlussstrich: „Ist mir nicht leicht gefallen“

In der beliebten Tanz-Show „Let’s Dance“ gehört sie zu den absoluten Publikumsfavoriten: Profitänzerin und RTL-Star Ekaterina Leonova ist aus der Sendung kaum noch wegzudenken. Klar, dass sie auch bei der diesjährigen Tour von „Let’s Dance“ mit von der Partie ist.

Mittlerweile ist sie mehr als nur Profitänzerin – nebenbei versucht sich der RTL-Star auch als Schauspielerin in der Serie „Der Schiffsarzt“ und ist auch zahlreichen anderen Formaten, wie „Ninja Warrior Germany“, zu sehen. Doch mittlerweile wächst ihr das über den Kopf, wie sie ihren Fans auf Instagram beichten muss. Sie zieht die Notbremse.

RTL-Star Ekaterina Leonova beendet Zusammenarbeit

Was viele nicht über die gebürtige Russin wissen: Sie hat in Köln und Düsseldorf studiert und machte ihren Bachelor und Master in Betriebswirtschaftslehre. Nach dem Abschluss arbeitete sie sogar eine Zeit lang für RTL in der Online-Redaktion. Danach wechselte sie zu „Sym“, einem Unternehmungsberater mit dem Sitz in München, wo sie bis heute im Marketing mitwirkte. Doch jetzt folgt der traurige Abschied.

Denn der RTL-Star hat sich dazu entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden. Auf Instagram teilt sie die Nachricht mit ihren Fans und schreibt: „Bevor wieder irgendwelche Gerüchte entstehen, möchte ich heute mit euch einen wichtigen Schritt teilen.

Mir ist in der letzten Zeit immer mehr klar geworden (besonders während der ‚Let’s Dance‘- Tour), dass die zahlreichen TV-Formate , Workshops und das Tanztraining sehr schwer zu vereinbaren sind. Aber ihr kennt mich schon: Wenn ich etwas anfange, dann will ich das mit 100%-Einsatz machen. Aus diesem Grund musste ich leider die Zusammenarbeit mit ‚Sym‘ beenden. Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Es war wirklich eine tolle Zeit mit sehr interessanten Projekten und Begegnungen.“

RTL-Star Ekaterina Leonova schließt Comeback nicht aus

Doch so ganz vom Tisch scheint das ganze Thema nicht zu sein. Die Tänzerin schreibt nämlich: „Ich möchte die Zeit bei Sym nicht missen. Deswegen ist ein Comeback von beiden Seiten nicht ausgeschlossen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Kollegen und wünsche der Firma und allen Sym-Workers nur das Beste für die Zukunft.“

Die Fans stehen auch bei dieser Entscheidung hinter Ekaterina. So schreibt eine Followerin: „Auch wenn dich deine Kollegen vermissen werden, freue ich mich, dass du uns bei den verschiedensten TV-Projekten (ich hoffe auch bei ‚Let’s Dance‘) erhalten bleibst.“

