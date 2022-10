RTL-Star Ekaterina Leonova zieht Schlussstrich – „Genauso machst du es richtig“

Strahle-und Grinsebacke Ekatarina Leonova schlägt in den letzten Tagen ernstere Töne an. Wo sich die Profitänzerin besonders in der RTL-Sendung „Let’s Dance“ stets gut gelaunt und fröhlich zeigt, machen sich die Fans in letzter Zeit Sorgen um sie. Wie sie selbst verrät, geht sie durch eine schwierige Zeit. Doch jetzt zieht sie einen für sie wichtigen Schlussstrich.

Auf Instagram erklärt der RTL-Star jetzt, wieso es in letzter Zeit ruhiger um sie geworden ist. Viele ihrer Fans fragten sie in der Vergangenheit deshalb, ob es ihr gut geht. Ihre Antwort darauf: „Das Leben ist kein Wunschkonzert. Es wird immer wieder etwas anders laufen, als man gehofft oder geplant hat. Und jetzt habe ich so eine Zeit“. Doch jetzt gibt es Klarheit.

RTL-Star Ekatarina Leonova geht wichtigen Schritt

Seit Wochen wird wild darüber spekuliert, was denn jetzt mit ihr los ist. Ekatarina Leonova gibt ihren Fans jetzt endlich Klarheit und macht Schluss mit den wilden Gerüchten um sie. Sie ist frisch verliebt! Seit einigen Wochen, wie sie sagt, ist sie glücklich vergeben. Der RTL-Star erklärt: „Hallo meine Lieben, wie ihr wisst, wird oft über mein Privatleben spekuliert. Um dies zu beenden, möchte ich heute etwas besonderes mit euch teilen: Ich bin seit einigen Monaten in einer festen und sehr schönen Beziehung. Diese macht mich sehr glücklich und motiviert mich für mehr“.

Doch trotz aller Freude schwingt in den Zeilen der Profitänzerin doch noch etwas Angst mit: „Ich hoffe, ihr freut euch für mich und habt Verständnis dafür, dass ich meine Beziehung weiterhin schützen und für mich genießen möchte“. Ihre Fans reagieren darauf mehr als eindeutig.

RTL-Star Ekatarina Leonova: Klare Worte ihrer Fans

Bei diesen fantastischen Nachrichten freuen sich die Fans der 35-Jährigen natürlich riesig. Schließlich galt Ekatarina über Jahre hinweg als Dauer-Single. Hier einige Kommentare unter dem neusten Instagrambeitrag:

„Da habe ich natürlich Verständnis. Ich wünsche dir viel Glück und genieße jede freie Minute mit deinem Schatz.“

„Genauso machst du es richtig. Genieß dein Glück in vollen Zügen.“

„Das freut mich sehr für dich und recht hast du. Geht keinen was an!“

„Genieße es und behalte es für Dich. Es lohnt sich. Du erzählst ja so viel interessantes von Dir.“

Wer der Glückliche an der Seite von „Ekat“ ist, macht die Tänzerin noch nicht bekannt. Doch früher oder später wird sie bestimmt auch das mit ihren Fans teilen.