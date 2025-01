RTL kürzt Dschungelcamp drastisch ein – am Tag darauf gibt es die Quittung

Während Dschungelcamp-Zuschauer am Sonntagabend (26. Januar) lange Gesichter gemacht haben, waren Football-Fans völlig aus dem Häuschen. RTL kürzte die Reality-Show nämlich drastisch für die Übertragung des NFL-Playoffs zwischen den Washington Commanders und den Philadelphia Eagles ein. Doch war das wirklich ein cleverer Schachzug vom Sender? Die Quote am Folgetag bringt Gewissheit.

RTL setzt auf Sport am Sonntagabend

Es war ein ungewöhnlicher Abend aus der Sicht der Dschungelcamp-Fans. In nur 40 Minuten hasteten Sonja Zietlow und Jan Köppen durch die Show und gaben dann an Jana Wosnitza und dem NFL-Team nach Amerika ab. Das NFL-Playoff zwischen den Washington Commanders und den Philadelphia Eagles hatte an diesem Abend also Priorität.

Und das, obwohl das Dschungelcamp als absoluter Quotengarant und sogar Aushängeschild von RTL gilt. Zudem kann man mit den Einschaltquoten seit dem Start am Freitag (24. Januar) mehr als zufrieden sein (4,0 an Tag eins, 3,3 an Tag zwei und 3,2 Millionen Zuschauer an Tag drei). Können die Quoten der NFL-Übertragung da überhaupt mithalten?

RTL bekommt die Nachricht

Einen Grund zur Freude gab es bei dem Sender durch das Sportevent schon. Schließlich knackte man am Sonntagabend erstmals die Millionen-Marke mit den ersten beiden Quartern, wie DWDL berichtet. Insgesamt waren es 1,09 bzw. 1,07 Millionen Zuschauer – danach ging es allerdings bergab.

Mit diesen Werten kann die NFL allerdings nicht in der Liga vom Dschungelcamp mitspielen. Normalerweise zeigt RTL im Anschluss an die Hauptshow noch „Die Stunde danach“, die ebenfalls beliebter war als Football. Das Format verfolgten beispielsweise am Samstagabend (25. Januar) insgesamt 1,88 Millionen Menschen.