Dschungelcamp-Fans sind nach Tag drei auf 180 – „Fast schon eine Unverschämtheit“

Tag drei im Dschungelcamp. Sam Dylan bricht seine zweite Dschungelprüfung ab, der Hunger bringt die Teilnehmer auf die Palme und Maurice muss dringend aufs Klo: Ungefähr so lässt sich die knapp 40-minütige Folge von Sonntagabend (26. Januar) zusammenfassen.

Wegen der Übertragung eines NFL-Spiels ziehen die Dschungelcamp-Fans am dritten Tag offensichtlich den Kürzeren. Statt zwei Stunden Dauerberichterstattung aus dem australischen Busch gibt es als eine abgespeckte Version der RTL-Sendung. Ein Umstand, der die Zuschauer vor den Bildschirmen zur Weißglut bringt.

Dschungelcamp muss wegen NFL weichen

Bereits im letzten Jahr eckten das Dschungelcamp und die NFL im Abendprogramm an. Der Sender musste die Sendung mit Jan Köppen und Sonja Zietlow immer wieder kürzen, um dann in die USA abzugeben. Und auch in diesem Jahr ist Kompromissbereitschaft bei den Zuschauern gefragt.

Am Sonntagabend war daher um Punkt 20.55 Uhr Schluss im Dschungelcamp. Die Folge hatte gerade erst an Fahrt aufgenommen, da eilen die Moderatoren auch schon ins Camp und verkünden in Windeseile, wer in die Prüfung an Tag vier muss. Für viele Zuschauer ein Grund sich aufzuregen.

Dschungelcamp-Fans sind außer sich

Auf Instagram überschlagen sich die Kommentare zur dritten Folge förmlich. Dabei wird vor allem Kritik am Programmplan von RTL laut:

„Noch Werbung, obwohl die Sendung eh nicht mal eine Stunde geht! Geht ja mal gar nicht.“

„Man freut sich auf die neue Staffel, dann muss die 3. Folge wegen NFL runtergekürzt werden, und dann auch noch mit Werbung! Das ist echt mies. Man könnte NFL auch auf Nitro laufen lassen…“

„Frechheit, nur 40 Minuten und ihr schmeißt Werbung rein.“

„Fast schon eine Unverschämtheit in 40 Minuten Sendung auch noch Werbung zu packen.“

Könnt ihr bitte bitte bitte die NFL mal grundsätzlich zu Nitro schieben? Ehrlich, es nervt dermaßen, was deswegen immer wieder ausfällt oder gekürzt wird.“

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ jeden Tag ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei RTL+.