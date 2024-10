Nach RTL-Aus – Jan Hofer spricht über Zukunftspläne! „Es ist Zeit“

Er gehört zu den erfolgreichsten Moderatoren unseres Landes: Jan Hofer ist eine wahre Legende. Nachdem er jahrelang für die „Tagesschau“ vor der Kamera stand, wechselte er kurzerhand zu RTL und dem Nachrichtenmagazin „RTL Direkt“. Doch im August diesen Jahres war dann Schluss.

Doch einfach nur die Füße hochlegen und die Rente genießen? Das kommt für den ehemaligen RTL-Nachrichtensprecher nicht infrage. Er hat nach seinem TV-Aus ganz andere Pläne, die er noch umsetzen möchte.

Ex-RTL-Moderator plaudert aus dem Nähkästchen

In einem Interview mit der „Apotheken Umschau“ gibt RTL-Star Jan Hofer einen Einblick hinter die Kulissen. Aktuell lebt der 74-Jährige mit seiner Familie auf Mallorca und genießt dort die Sonne und die Meeresluft. Die Zeit mit seinen Liebsten steht fortan an erster Stelle, wie er sagt.

„Meine gesamte Kraft floss in die Sendung, da war nicht viel Platz für anderes. Nun ist es für mich an der Zeit, neue Prioritäten zu setzen, um an erster Stelle mehr Zeit mit meinem achtjährigen Sohn zu haben und ihn nicht nur alle zwei, drei Wochen zu sehen“, so Jan Hofer. Doch ganz von der Bildfläche verschwinden, möchte er dann auch nicht.

RTL-Star Jan Hofer verrät Zukunftspläne

Die Fans des ehemaligen Nachrichtensprechers dürfen sich auf neue Projekte mit ihm freuen. Gegenüber der „Apotheken Umschau“ verrät Jan Hofer nun: „Ich werde beruflich weiterhin Neues wagen. Es sind gerade mehrere Projekte in der Entscheidungsphase. Die werde ich mit neuen Partnern oder auch den Sendern umsetzen, zu denen sie am besten passen. Außerdem freue ich mich schon sehr, in für mich noch etwas unbekanntere Gefilde zu blicken: Ich denke, es ist Zeit für einen aktiveren Social-Media-Auftritt.“

Ein mögliches TV-Comeback schließt der 74-Jährige jedoch aus, wie er sagt: „Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass ich noch mal Nachrichtensendungen moderieren werde. (…) Für eine abendliche Nachrichtensendung müssen Sie den ganzen Tag in der Redaktion sein. Sie sind ständig gebunden und die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung sind relativ gering.“