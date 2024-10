Julia-Niharika Sen privat: Diese Abenteuer erlebte die „Tagesschau“-Sprecherin schon

Jeden Tag läuft die „Tagesschau“ im ARD. Die Nachrichtensendung erreicht ein Millionenpublikum. Im Vordergrund stehen dabei meistens die aktuellen Themen des Tages. Doch es kann auch spannend sein, herauszufinden, wie die Moderatoren und Moderatorinnen, die jeden Tag vor der Kamera für die „Tagesschau“ stehen, privat ticken.

Eine von ihnen ist Julia-Niharika Sen. Sie ist seit einigen Jahren als Nachrichtensprecherin vor der Kamera zu sehen. Ihre Laufbahn als Journalistin begann allerdings schon viel früher. Vieles von dem, was die Fernsehmoderatorin in ihrem Privatleben beschäftigt, hält sie aus der Öffentlichkeit. Ein paar Dinge darüber, wie Julia-Niharika Sen privat tickt, sind allerdings bekannt.

Julia-Niharika Sen privat: So ist die „Tagesschau“-Sprecherin aufgewachsen

Julia-Niharika Sen wurde am 28. April 1967 in Kiel geboren. Mit acht Jahren ist sie mit ihrer Familie nach Hamburg gezogen. Dort begann sie nach der Schule ein Anglistik und Romanistik Studium. Schon als Kind hat sie ihr Herz an die Hansestadt verloren und wohnt seitdem dort. Zwischendurch ist sie aber auch immer wieder auf Reisen in Indien. Dort wohnen ein Teil ihrer Familie väterlicherseits und Freunde der Moderatorin. Doch es ist nicht nur das, was sie immer wieder nach Indien zieht. Sie setzt sich auch für verschiedene gemeinnützige Projekte in dem Land ein.

Schon als Jugendliche war sie politisch engagiert. Das ist bis heute so geblieben. Zehn Jahre war sie Leiterin eines Hilfsprojekts, das Kinder in Indien unterstützt hat. Heute setzt sie sich für ein anderes Projekt in Kalkutta ein, das Kinder unterstützt, die von Armut betroffen sind. Die armen Verhältnisse, in denen einige Menschen in Indien leben, hat sie bei ihrem ersten Besuch als sie 20 Jahre alt war, gesehen. Ihr Vater, der selbst in den 60er Jahren aus Indien nach Deutschland gekommen ist, hat ihr seine ehemalige Heimat gezeigt. Die Reise war allerdings kein Zuckerschlecken.

Zwischen Indien-Reisen und „Tagesschau“ Moderation

In einem Interview in der NDR-Sendung „Das!“ erzählt sie, dass sie gemeinsam im Zug und Bus und ihrer damals acht Monate alten Tochter 7.000 Kilometer quer durch Indien gereist sind. Auf diese Art hat sie das Land mit all seinen Facetten kennengelernt. Die Abenteuerlust hat sie von ihrem Vater, erzählt sie in der Sendung weiter. Schon als Jugendliche und junge Frau hatte sie die verrücktesten Ideen, wie nach Afrika zu trampen.

Spätestens seitdem sie mit ihrem Lebensgefährten in Hamburg wohnt und die beiden zwei gemeinsame Kinder haben, sind solche Reise wahrscheinlich nicht mehr so einfach möglich. Aufregend ist ihr Alltag ohnehin genug. Als Fernsehmoderatorin der „Tagesschau“ liest sie fast jeden Tag die 20-Uhr-Nachrichten vor einem Millionenpublikum vor und spielt damit eine nicht allzu kleine Rolle im deutschen Fernsehen.

So kam die Journalistin zum Fernsehen

Ihre Karriere im Journalismus begann schon 1999. Nach ihrem Studium arbeitete sie als freiberufliche Journalistin für den NDR. Seit 2021 gehört sie fest zum „Tagesschau“-Team und löste mit ihrem Kollegen Constantin Schreiber den damaligen Sprecher Jan Hofer ab. Seit April 2018 konnte man sie bereits als Sprecherin der „tagesschau24“-Nachrichten sehen. Bei den „tagesthemen“ ist sie gelegentlich als Vertretung für die eigentlichen Sprecher im Einsatz. Daneben moderiert sie das „Hamburg Journal“, „NDR Info“ und das Auslandsmagazin „Weltbilder“ im NDR. Ein jährliches Highlight ist die Militärparade „Trooping the Colour“ für Charles III. Für Royale Themen ist Julia-Niharika Sen öfter als Expertin vor Ort in London.

Ein Ende der „Tagesschau“-Sprecherin vor der Kamera ist lange nicht in Sicht. Doch für ihre Rente hat die 57-Jährige schon einen Plan: Gemeinsam mit ihren Freunden will sie in der „Hasen-Pension“ wohnen. Hasen wird es dort vielleicht wirklich geben. Doch eigentlich soll es in der Wohngemeinschaft mit ihren Freundinnen und Freunden darum gehen, sich im Alter unterstützen zu können, erzählt sie im Interview mit Bettina Tietjen in der NDR-Show „Das!“.

Die Moderatorin hat einen langen Weg hinter sich, bis sie als „Tagesschau"-Sprecherin in den Nachrichten zu sehen war. Von dem, was Julia-Niharika Sen privat beschäftigt, ist nicht viel bekannt.