RTL: Was wurde aus den „Die Camper“-Stars? SIE arbeitete plötzlich auf hoher See

Zwischen 1997 und 2006 brachten SIE den Deutschen den Urlaub in der Natur ins gemütliche Wohnzimmer: „Die Camper“. Die RTL-Comedyserie hatte Millionen Fans, die Geschichten rund um die befreundeten Paare Benno und Ursula „Uschi“ Ewermann und Lothar Fuchs und dessen Lebensgefährtin Stefanie fesselten in jeder Folge etliche Zuschauer an den Bildschirm.

Doch was wurde eigentlich aus den RTL-Stars Willi Thomczyk (spielte die Rolles des Benno Ewermann), Antje Lewald (spielte die Rolle der Uschi Ewermann), Dana Golombek (spielte die Rolle der Steffi) und Rene Heinersdorff (spielte den Lothar Fuchs)? Was wurde aus den „Campern“?

Was wurde aus den Stars der RTL-Serie „Die Camper“?

Nachdem die Serie im Jahr 2006 nach insgesamt neun Staffeln und 117 Episoden eingestellt wurde, gingen die Darsteller getrennte Wege. Besonders Willi Thomczyk geriet ins Abseits, nachdem er 2005 vom Bochumer Landgericht wegen sexueller Nötigung „in einem minderschweren Fall“ sowie „einfacher Nötigung“ von Schauspielschülerinnen zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt worden war.

RTL hatte daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler aus Wanne-Eickel für beendet erklärt. Seitdem spielte Thomczyk in keinen großen TV-Shows mehr eine Rolle. Mittlerweile lebt der 69-Jährige in einer kleinen Etagenwohnung in Herne.

Immer noch voll im Geschäft ist dagegen Antje Lewald, die Benno Ewermanns Frau Uschi verkörperte. Lewald spielte in bislang acht Folgen der ARD-Krimireihe „Tatort“ mit und ist immer wieder in unterschiedlichen TV-Produktionen zu sehen. Unter anderem 2022 bei „WaPo Duisburg“ und in der Episode „Kartoffelking“ der ARD-Serie „Mord mit Aussicht“.

RTL-Star Dana Golombek stach in See

Auch Dana Golombek, besser bekannt als Lothar Fuchs‘ etwas naive Partnerin Steffi blieb dem Fernsehen erhalten. Auch sie war in diversen großen TV-Produktionen zu sehen. Spielte unter anderem im „Tatort“, fuhr 2018 mit dem ZDF-„Traumschiff“ nach Hawaii und übernahm von April 2017 bis Januar 2018 die Rolle der Sigrid Claasen in der ARD-Telenovela „Rote Rosen“.

Rene Heinersdorff dagegen ist nur noch selten im Fernsehen zu sehen. Der 59-jährige Düsseldorfer hat als Theaterdirektor Karriere gemacht. Er leitet mehrere Theater, unter anderem in Düsseldorf und Essen, und feierte mit der Inszenierung „Komplexe Väter“ in der unter anderem auch „7 Tage, 7 Köpfe“-Star Jochen Busse und „Genial daneben“-Moderator Hugo Egon Balder mitwirkten, große Erfolge.