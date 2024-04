„Denn sie wissen nicht, was passiert“ (RTL) entpuppt sich als Lachnummer – „Kann dich scharf machen“

Live, spontan, überraschend und ganz schön turbulent. So feiert das Show-Spektakel „Denn sie wissen nicht, was passiert“ 2024 seinen 7. Geburtstag. Die RTL-Show wird ihrem Namen stets gerecht: Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger wissen überhaupt nicht, was auf sie zukommt, welche Spiele gespielt werden oder wer die jeweilige Sendung moderieren wird. Stets unter den wachsamen Augen des Schiedsrichters Thorsten Schorn.

Doch wer ist am Samstagabend (13. April) zu Gast? Das kann Sekunden nach Anlaufen der Show direkt beantwortet werden: Jana-Ina Zarella und Ralf Schmitz. Und die scheinen ganz schön Spaß miteinander zu haben.

RTL-Show: Witze reißen schon beim ersten Spiel nicht ab

Am Samstagabend führt wie gewohnt Schiedsrichter Thorsten Schorn durch die beliebte RTL-Wundertüte „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Diesmal begrüßt er die Ehefrau des Kult-Sängers Giovanni Zarella, Jana-Ina, und den Comedian Ralf Schmitz als Gäste des Abends. In witzigen Bienen-Kostümen stürzen sich die beiden gegen das Team Barbara Schöneberger und Günther Jauch ins erste Spiel: „Bienchen und Blümchen“.

Zwischen endlosen Wortspielen scheint der Spaß der RTL-Show-Teilnehmer nicht zu versiegen. Besonders als sie feststellen, dass sie an den gelb-schwarz-gestreiften Kostüme Stachel am Gesäß haben. Die müssen im Spiel zum Einsatz kommen, um Ballons zum Platzen zu bringen. Als wäre das nicht genug, wurden Schutzkappen auf den Stachel gesteckt, um Verletzungen zu verhindern. Dies führt natürlich zu allerlei humorvollen Anspielungen. Von „Ich war nicht mehr stichfähig“ bis „Ich kann dir auch meine Schutzkappe aufsetzen“ wird in Grundschul-Manier gewitzelt.

Auch die beiden Gäste Jana-Ina Zarella und Ralf Schmitz können sich dem Spaß nicht entziehen: Als Ralf die Schutzkappe vom Stachel von Jana-Ina entfernt, lässt er sich zu dem schelmischen Kommentar hinreißen: „Ich kann dich jetzt mal scharf machen.“

Dann läuft alles wie gewohnt: Die Teams treten in Spielen gegeneinander an und versuchen das Geld für ihren Publikumsblock zu erspielen. Wie das ausgeht, können gespannte Zuschauer bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ in der RTL-Mediathek noch einmal sehen.