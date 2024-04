„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Handy-Panne mitten in Live-Show! „Redaktioneller Fehler“

In der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ wissen die prominenten Teilnehmer nicht, was sie in der Show erwartet – logisch. Die Show ist nicht aufgezeichnet, wird live gesendet. Da kann es auch mal zu unvorhergesehenen Pannen kommen…

Am Samstagabend (6. April) sind Moderatorin Sophia Thomalla und Comedian Torsten Sträter zu Gast bei Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk in „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Plötzlich geht es um die privaten Handys aller Beteiligten. Diese müssen sie vor der Show abgeben.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Handys sollen ins Studio

„Wir können mal kurz zeigen, wo die Handys unserer Promis während einer solchen Show verwahrt werden. Das ist draußen im Produktionsbüro. Da liegen die. Und ich kann jetzt schon mal verraten: Diese Handys kommen gleich zu uns ins Studio. Wir werden ein kleines Spiel machen, was mit den Handys unserer Promis zu tun hat und vor allem mit den Telefonnummern anderer Promis, die sie darauf abgespeichert haben“, erklärt Thorsten Schorn, der durch die Sendung führt.

Nach einer Werbepause soll der Moderator des Abends, Thomas Gottschalk, dann die vier privaten Handys von Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Thorsten Sträter und Sophia Thomalla holen gehen – und sie anschließend auf einen vorbereiteten Tisch legen. Gottschalk tut, was ihm vom RTL-Team befohlen wird.

Handys von Sträter und Thomalla plötzlich weg

„So, ich bin dann jetzt hier Backstage“, erklärt er. Dann sieht er die Handys – jedoch nur die Smartphones von Barbara und Günther! Verwirrung am RTL-Set. „Hast du alle Handys?“, will Schorn von ihm wissen. „Wir brauche alle!“

Doch da sind nur zwei Handys drin in der Kiste! Die Handys von Sträter und Thomalla fehlen plötzlich. „Dann haben wir erstmal nur die zwei“, stellt Schorn ernüchternd fest. „Haben wir clever gemacht, Thorsten“, schmunzelt Thomalla.

Jauch vermutet „redaktionellen Fehler“

Die Handys sollen dann erstmal auf einen Tisch gelegt werden. „Wir fragen uns jetzt natürlich wo die Handys von unseren prominenten Gästen Sophia Thomalla und Torsten Sträter sind?“, so Schorn. „Es sieht nach einem redaktionellen Fehler aus“, stellt Jauch fest. Da die Handys erst für ein späteres Spiel gebraucht werden, belassen sie es dabei.

