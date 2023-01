„Denn sie wissen nicht, was passiert“ (RTL): Als Barbara Schöneberger IHN sieht – reißt sie sich sofort die Klamotten vom Leib

Zum Jahresbeginn von 2023 gibt es eine neue Folge von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auf RTL. Für gewöhnlich wird die Sendung live übertragen, doch für Samstag (7. Januar) wurde die Sendung ausnahmsweise aufgezeichnet. Doch RTL verspricht, dass alles komplett ungeschnitten gezeigt wird. Eine Aktion von Barbara Schöneberger hätte es aber sicherlich in die Ausstrahlung geschafft.

Denn als die Moderatorin erfährt, wer ihr Spielpartner des Abends ist, glaubt sie zu träumen. Als er dann noch die Treppen herunterkommt, wird Barbara ganz warm und sie reißt sich die Klamotten vom Leib. Doch wer bringt die Blondine so ins Schwitzen?

„Denn sie wissen nicht, was passiert“ (RTL): Wunschkandidat von Barbara Schöneberger kommt

Am Samstag müssen sich die drei TV-Giganten bei den Winterspielen beweisen. Thomas Gottschalk ist der Moderator des Abends und Barbara Schöneberger und Günther Jauch treten gegeneinander an. Passend zum Motto bekommen die drei am Anfang der Show dicke Wintermäntel sowie Mützen und Schal.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“ (RTL): Blitzschnell hatte Barbara Schöneberger den Mantel ausgezogen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Damit sie nicht alleine gegeneinander antreten müssen, bekommt das Duell prominente Unterstützung. Herr Jauch tritt mit Moderatorin Janin Ullmann an. Als Barbara Schöneberger erfährt, welcher stattliche Mann sie unterstützen soll, kann sie es kaum glauben. „Meine Rufe wurden erhört“, ruft die Blondine. Als dann Henning Baum die Treppe runterkommt, bekommt die 48-Jährige direkt Hitzewallung und reißt sich die Winterklamotten direkt vom Körper. Schließlich will die Moderatorin ja gut aussehen, wenn sie den Schauspieler mit offenen Armen empfängt. Doch keine Sorge, schließlich trägt sie darunter noch einen lachsfarbenen Jumpsuit.

„Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast: Die letzten Male habe ich immer gesagt, wo ist Henning Baum, wenn man ihn braucht?!“, erklärt Babsi nachdem sie ihre Fassung wiedergewonnen hat. Der 185 Zentimeter große Henning Baum antwortet trocken: „Jetzt bin ich hier. Ich wusste gar nicht, dass es die Sendung gibt. Ich wäre sonst ja vielleicht schon eher gekommen.“ Ist der Sieg mit Schönebergers Wunschkandidaten damit schon so gut wie sicher? Die Statistik spricht auf jeden Fall für die Moderatorin. In den letzten Folgen von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ gewann sie erst mit Oliver Pocher als Spielpartner und dann auch mit Schauspieler Hans Sigl an ihrer Seite.