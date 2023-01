RTL-Star wird deutlich: „Lasst euch nicht verarschen“

Betrüger lauern überall. Besonders häufig treiben sie sich jedoch im Internet herum. Und da gerne in den sozialen Medien. Das musste nun auch RTL-Comedy-Star Chris Tall schmerzhaft am eigenen Leib erfahren.

So haben sich Online-Gangster seinen Namen geschnappt und betreiben damit in Netz ordentlich Schindluder. Doch was ist genau geschehen? Auf Instagram und Facebook klärt der RTL-Star auf und bittet seine Fans um Vorsicht.

RTL-Star Chris Tall warnt vor Internet-Betrügern

„Hey Leute, BITTE kurz durchlesen. Es wird gerade auf verschiedenen Plattformen ‚in meinem Namen‘ Werbung für kompletten Unsinn gemacht. Irgendwelche Pillen, mit denen ich angeblich ’19 Kilo in 2 Monaten abgenommen hätte‘. Meistens mit einem echten Vorher/Nachher-Bild von mir gepostet. Das ist natürlich Quatsch“, schreibt der 31-Jährige bei Facebook. Weiter scherzt Chris Tall: „Gäbe es die, müsste ich ja nicht dreimal die Woche ins Fitnessstudio laufen.“

Doch damit nicht genug: „Es sind immer wieder unterschiedliche Dinge, die da stehen. Selbstverständlich ALLE Quatsch. Sport und eine gesunde Ernährung sind leider immer noch der Schlüssel, wenn man abnehmen möchte. Ich schweife ab. Des Weiteren werden in meinem Namen Menschen angeschrieben, um sich angeblich für den Support zu bedanken. Im weiteren Nachrichtenverlauf wird dann gefragt, ob man vielleicht kurz finanziell aushelfen oder diese Person beschenken könne. Das ist so ekelhaft und widert mich an. Natürlich gehen wir dagegen vor. Und das auch schon länger“, so der Komiker, um am Ende noch einmal richtig deutlich zu werden.

„Bitte schaut genau hin und lasst euch nicht verarschen“, so der Mann, der unter anderem in vier Folgen der Comedyserie „Pastewka“ mitwirkte und bereits mit mehreren Programmen auf Tour war. Seine Fans jedenfalls unterstützen ihn im Kampf gegen die Internet-Betrüger. „Danke für die Info. So eine hatte ich auch schon bekommen, hatte allerdings nicht drauf reagiert, weil es mir komisch vorkam“, schreibt beispielsweise eine Followerin auf Facebook. Und eine weitere ergänzt: „Ätzend, aber deine Fans sind halt intelligent genug, es zu durchschauen! Danke dir trotzdem für die Info!“