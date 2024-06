RTL-Star hütet Geheimnis – „Bald kann ich es euch verraten“

Lola Weippert, bekannt als Moderatorin aus RTL-Formaten wie „Prince Charming“ oder „Temptation Island“, hat sich bereits seit Längerem einen Platz auf dem Sender gesichert. Auf Instagram lässt sie ihre Fans jetzt aufhorchen. Denn dort machte sie kürzlich eine geheimnisvolle Ankündigung.

Bisher lässt die 28-Jährige ihre Fans noch im Dunkeln tappen. Doch das könnte sich bald ändern.

RTL-Star Lola Weippert teilt privates Detail

Lola Weippert hat sich mit ihrem charmanten Auftreten und ihrer ansteckenden Energie in die Herzen vieler Zuschauer gespielt. Die junge Entertainerin ließ nach sieben Jahren ihre Radio-Karriere hinter sich, um sich einen Fuß in der Tür als Moderatorin zu sichern. Doch nicht nur im Fernsehen kann man die 28-Jährige bewundern. Private Details teilt sie regelmäßig mit ihren 718.000 Followern auf Instagram.

Dort streut Weippert aufgrund ihrer TV-Karriere auch immer wieder kleine Hinweise auf neue Jobs oder Events. Jetzt hält die Moderatorin ihre Fans erneut in Atem. In einem kurzen Video kündigt sie ein großes Geheimnis an.

RTL-Star: Neuer Job steht in den Startlöchern

Lola Weippert ist für ihre Offenheit in den sozialen Medien bekannt. Immer wieder macht sie persönliche Geschichten wie etwa ihre ADHS-Diagnose oder ihren Umgang mit Hass-Nachrichten öffentlich. Nun lässt der RTL-Star seine Follower neugierig und gespannt auf Instagram zurück: „Bald kann ich es euch verraten“, titelt Weippert unter einem Post.

+++Danni Büchner: 20 Kilo abgenommen – so hat sie es geschafft+++

Dazu teilt sie ein Video, in dem sie sich in einem kurzen glitzernden Kleid zeigt. Lola teilt den kurzen Clip mit den Worten: „Neuer Tag, neue TV-Show-Moderation.

Bin so unendlich dankbar, dass ich meinem Traumjob nachgehen darf und bald kann ich euch verraten, was wir hier drehen…“

Während die Gerüchteküche bereits am Brodeln ist, bleibt eines sicher: Wenn Lola Weippert ein Geheimnis lüftet, wird es garantiert ein Highlight. Fans des RTL-Stars dürften nach ihrer Ankündigung wohl nicht mehr allzu lange auf heißen Kohlen sitzen.