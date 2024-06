RTL-Star Lola Weippert spricht offen über ihren Besuch beim Therapeuten – „Da möchte ich nicht dazugehören“

RTL-Star Lola Weippert startete nach ihrer Radiokarriere im Fernsehen durch, moderiert mittlerweile mehrere Formate wie „Temptation Island“ oder „Prince Charming.“ Während sie sich in der TV-Welt stets selbstsicher präsentiert, findet sie auch auf Social Media deutliche Worte, macht sich unter anderem für die Rechte und die Akzeptanz der LGBTQ-Community stark oder geht offen mit ihrer Diagnose ADHS um.

Nun offenbart die 28-Jährige eine neue Seite von sich – Weippert befindet sich in Therapie. Bei ihren Fans löst dies zahlreiche Reaktionen aus, die nicht alle positiv ausfallen.

RTL-Star gesteht: „Empfand es als Schwäche“

„Ich bin in Therapie und sehr stolz darauf, darüber mittlerweile so offen zu sprechen“, beichtet Lola Weippert ihren Followern auf Instagram. Damit gesteht sie ein bisher gut gehütetes Geheimnis. Doch die Moderatorin hat sich bewusst entschieden, mit diesem Lebensabschnitt nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das hat einen traurigen Grund.

„Früher empfand ich es als eine Schwäche, doch heute sehe ich es als absolute Stärke mir einzugestehen, dass es Dinge gibt, wofür ich externe Hilfe brauche, weil ich sie eigenständig einfach nicht regeln kann.“ Der RTL-Star sprach auch darüber, wegen seiner ADHS-Diagnose in Behandlung zu sein. Andere Dinge möchte Weippert jetzt ebenfalls bewältigen und verarbeiten.

RTL-Moderatorin: Offenheit sorgt für gemischte Reaktionen unter Fans

„Kindheit, Glaubenssätze, Verhaltensweisen, Traumata, Trigger, etc. verletzt Menschen und da möchte ich nicht dazugehören“, gibt die Moderatorin ihren Followern zu verstehen. Lola Weippert möchte sich also ändern zu einem noch besseren Menschen. Doch die Offenheit des RTL-Stars trifft nicht bei jedem auf positive Reaktionen.

So bemängeln viele die wenigen Therapieplätze in Deutschland, andere wiederum sprechen Weippert ihre Behandlung ab: „Wenn das wirklich so wäre, dann würdest du wissen, wie man mit Worten umgeht“.

Viele Follower stärken ihr jedoch den Rücken, so kommentiert ein Fan auf Instagram: „Ich finde, dass du eine sehr starke Frau bist. Es ist schade, dass es immer noch ein Tabu-Thema ist, um Hilfe zu bitten. In meinen Augen ist es ein Zeichen von Stärke, den Schritt zu gehen.“

Die RTL-Moderatorin setzte mit ihrem Instagram-Post eine klare Botschaft, auch wenn diese nicht bei all ihren Fans auf fruchtbaren Boden traf. Dennoch ermutigt Lola Weippert, sich der Therapie zu stellen und sich Hilfe zu suchen: „Ich bin mir sicher, dass es jedem Menschen helfen würde. Und je mehr Menschen zur Therapie gehen würden, desto weniger Menschen müssten zur Therapie gehen.“