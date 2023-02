RTL-Stars machen geheime Liebe öffentlich – „Hatten kleine Absprachen“

Wieder ein Liebeserfolg für RTL! Das neuste TV-Pärchen kam zwar nicht in einer der zahlreichen Dating-Shows des Senders zusammen, nahm trotzdem getrennt voneinander an solchen teil. Jetzt dürfte das aber der Vergangenheit angehören: „Bachelorette“-Finalist Lucas Baltruschat und „Bachelor“-Teilnehmerin Chiara Fröhlich haben nur noch Augen füreinander.

RTL-Stars lassen Liebesbombe platzen

Die Gerüchteküche brodelte bereits, jetzt haben die RTL-Reality-Teilnehmer Lucas und Chiara ihre Beziehung gegenüber „Bild“ bestätigt.

„Zwischen uns hat es schon vor etwas längerer Zeit gefunkt tatsächlich. Wir haben uns letztes Jahr im September auf einem Event kennengelernt und haben vorher schon etwas bei Instagram geschrieben“, erklärt Lucas, der bei der letzten „Bachelorette“-Staffel 2022 noch einen üblen Korb einstecken musste. Sharon Battiste (diesjährige Teilnehmerin bei „Let’s Dance“) entschied sich im großen Finale für Konkurrent Jan Hoffmann – obwohl Lucas in den Augen vieler Fans die bessere Wahl gewesen wäre.

Doch des einen Leid ist des anderen Freud‘ – und so ist Chiara Fröhlich jetzt glücklich mit Lucas, nachdem sie selbst bei „Bachelor“ Dominik Stuckmann abblitze und auch bei „Bachelor in Paradise“ keine Liebe fand.

RTL-Stars bereits seit Oktober ein Paar

Seit Oktober gehen Lucas und Chiara schon gemeinsam durchs Leben, wollten es aber vorerst für sich behalten und haben dabei sogar schon die erste Hürde gemeistert. So war Lucas im Januar 2023 drei Wochen als „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer in Thailand unterwegs, während Chiara in Köln „sehnsüchtig“ auf ihn wartete.

„Es war hart ohne Kontakt, aber wir haben davor viele intensive Gespräche geführt. Wir hatten auch kleine Absprachen. Zum Beispiel, dass wir in bestimmten Situationen aneinander denken. Deshalb ging das eigentlich relativ gut“, so Chiara gegenüber „Bild“.

Pünktlich zum Valentinstag an diesem Dienstag machte das Paar dann auch stilecht auf Social Media Nägel mit Köpfen. Mit einem Reel, das süße Momente ihrer Beziehung zeigt, wünscht die Ex-„Bachelor“-Kandidatin ihrem Schatz einen schönen Tag der Liebe.

„Bachelor“ Dominik Stuckmann kommentierte Glückwünsche darunter, ebenso wie viele andere Reality-Teilnehmer, die sich mit den RTL-Bekanntheiten freuen.