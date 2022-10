RTL: „Bauer sucht Frau“-Star wütet nach TV-Show – „Widerlich“

In der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ lernten sich Antonia Hemmer und Patrick Romer kennen und lieben. Und während die Fans der Show gespannt auf Staffel 18 hinfiebern, stellen die ehemaligen Teilnehmer ihre Liebe jetzt im „Sommerhaus der Stars“ auf die Probe.

Die RTL-Bekanntheiten sollen eigentlich im Team gegen andere Pärchen spielen, dass es dabei aber auch gerne mal zu Ungereimtheiten zwischen Patrick und Antonia kommt, durften die Zuschauer schon einige Male sehen. Von dem bei „Bauer sucht Frau“ gezeigten Liebesglück ist augenscheinlich nur noch wenig übrig geblieben. Jetzt hat sich Antonia dazu öffentlich auf Instagram geäußert – mit einer klaren Ansage.

RTL: „Bauer sucht Frau“-Star Antonia ist sauer

Die Influencerin ist stinksauer! „Widerlich seid ihr, widerlich. Jeder kann sich, glaube ich zu Patricks Verhalten seine Meinung bilden, da braucht es keine Instagramstory von euch.“

Zugegebenermaßen, mit seinen Sommerhaus-Aktionen eckt der Landwirt nicht nur bei seinen Konkurrenten in der Show an. Auch die Fans des Formats zeigen sich empört. So kritisierte Patrick bereits mehrfach das Aussehen seiner Freundin, ahmte sie nach und zeigte bislang auch nur wenig Verständnis für ihre Höhenangst. Als Reaktion darauf bat sogar die Frau von Rapper Bushido, Anna Maria Ferchichi, Antonia ihre Hilfe an.

RTL: Antonia Hemmer reagiert auf „Sommerhaus der Stars“-Szenen

Aber Antonia Hemmer möchte nur eins – in Ruhe gelassen werden. „Wie ihr teilweise über Patrick oder unsere Beziehung sprecht, ist wirklich nicht in Worten zu beschreiben. Wir lieben uns, wir sind ein glückliches Paar und das ändert auch keine Instagramstory, kein Kommentar oder eine Nachricht von euch.“

Die „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer und Antonia Hemmer spielen 2022 auch beim RTL-„Sommerhaus“ mit. Foto: RTL+

Nach der Ausstrahlung einfach weitermachen wie bisher, möchte die RTL-Bekanntheit aber auch nicht. Sie sagt: „Wir sehen unsere Fehler ein und arbeiten privat an unserer Beziehung.“

Dann wird sie noch einmal konkret und sagt: „Auch ich sehe durch die Ausstrahlung vieles, das ich mir nicht gefallen lassen kann oder darf.“ Zusammen mit Patrick soll es schon bald ein ausführliches Statement zu den Szenen aus der RTL-Show geben.

Hier erfährst du, bei welcher Aktion Patrick Romer im „Sommerhaus der Stars“ völlig austickt.